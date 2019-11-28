В Саратовской области водителя без прав задержали после погони

САРАТОВ, 28 ноя - РИА Новости. Сотрудники полиции в Сотрудники полиции в Саратовской области в ходе погони со стрельбой задержали молодого человека, который сел за руль автомобиля без водительских прав и пытался с простреленным колесом скрыться от преследования по кукурузному полю, сообщил в четверг областной главк МВД

Как сообщается в сюжете, опубликованном на странице главка МВД в соцсети "ВКонтакте", сотрудники ДПС во время патрулирования улиц села Ивантеевка заметили тонированную "девятку", попытались ее остановить, однако водитель проигнорировал требования полицейских и начал скрываться.

"Автолюбитель вилял между фурами, выезжал на встречку и балансировал на грани, создавая реальную угрозу другим участникам дорожного движения. Тогда сотрудники полиции вынуждены были пойти на крайние меры... последовали два предупредительных выстрела в воздух и три прицельных по задним колесам машины. Нарушитель съехал в поле, засеянное кукурузой, и до последнего пытался уйти от преследования", - говорится в сюжете.

После того как прострелянное колесо автомобиля окончательно спустило, молодой человек выбежал из машины, но был задержан полицейскими.

На опубликованном видео запечатлено, как легковой автомобиль с тонированными стеклами проезжает по улице населенного пункта, а затем, уходя от преследования, совершает опасные маневры на трассе за пределами села, после чего резко съезжает на грунтовую дорогу и поворачивает в кукурузное поле, где продолжает движение. При этом сотрудники ДПС через громкоговоритель призывали автомобилиста остановиться, а перед тем, как открыть огонь из табельного пистолета, предупредили, что будут стрелять.

"Нарушителем оказался 18-летний житель Ивантеевского района. Установлено, что водительского удостоверения на право управления транспортным средством у него нет, а машина принадлежит его матери", - заявила в сюжете сотрудница пресс-службы областного управления ГИБДД Ирина Синюк.