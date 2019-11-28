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РИА Новости

В Саратовской области водителя без прав задержали после погони

15:45 28.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
САРАТОВ, 28 ноя - РИА Новости. Сотрудники полиции в Саратовской области в ходе погони со стрельбой задержали молодого человека, который сел за руль автомобиля без водительских прав и пытался с простреленным колесом скрыться от преследования по кукурузному полю, сообщил в четверг областной главк МВД.
Как сообщается в сюжете, опубликованном на странице главка МВД в соцсети "ВКонтакте", сотрудники ДПС во время патрулирования улиц села Ивантеевка заметили тонированную "девятку", попытались ее остановить, однако водитель проигнорировал требования полицейских и начал скрываться.
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"Автолюбитель вилял между фурами, выезжал на встречку и балансировал на грани, создавая реальную угрозу другим участникам дорожного движения. Тогда сотрудники полиции вынуждены были пойти на крайние меры... последовали два предупредительных выстрела в воздух и три прицельных по задним колесам машины. Нарушитель съехал в поле, засеянное кукурузой, и до последнего пытался уйти от преследования", - говорится в сюжете.
После того как прострелянное колесо автомобиля окончательно спустило, молодой человек выбежал из машины, но был задержан полицейскими.
На опубликованном видео запечатлено, как легковой автомобиль с тонированными стеклами проезжает по улице населенного пункта, а затем, уходя от преследования, совершает опасные маневры на трассе за пределами села, после чего резко съезжает на грунтовую дорогу и поворачивает в кукурузное поле, где продолжает движение. При этом сотрудники ДПС через громкоговоритель призывали автомобилиста остановиться, а перед тем, как открыть огонь из табельного пистолета, предупредили, что будут стрелять.
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"Нарушителем оказался 18-летний житель Ивантеевского района. Установлено, что водительского удостоверения на право управления транспортным средством у него нет, а машина принадлежит его матери", - заявила в сюжете сотрудница пресс-службы областного управления ГИБДД Ирина Синюк.
По ее словам, в отношении задержанного составлены протоколы об административных правонарушениях за выезд на встречную полосу, неповиновение законному требованию сотрудника полиции и управление автомобилем без водительских прав, а также вынесены постановления об административных правонарушениях за неисполнение обязанности по заключению договора ОСАГО и управление автомобилем с тонированными стеклами.
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ГИБДД МВД РФМВД РФСаратовская областьПроисшествия
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