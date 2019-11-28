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РИА Новости

ЛАГ намерена помочь Ливану выйти из сложившегося в стране кризиса

15:37 28.11.2019 (обновлено: 15:39 28.11.2019)
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинУчастники антиправительственной демонстрации у здания правительства в центре Бейрута
Участники антиправительственной демонстрации у здания правительства в центре Бейрута
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Участники антиправительственной демонстрации у здания правительства в центре Бейрута. Архивное фото
БЕЙРУТ, 28 ноя - РИА Новости. Лига арабских государств выразила свою поддержку Ливану и сообщила о желании оказать помощь в разных направлениях для вывода страны из экономического и политического кризиса, сообщается в заявлении пресс-службы президентского дворца.
В среду утром президент Ливана Мишель Аун провел встречу во дворце в Баабде с делегацией ЛАГ во главе с помощником генерального секретаря Хусамом Заки.
"Посол Заки проинформировал президента Ауна, что цель визита его делегации - выразить поддержку ЛАГ Ливану, узнать правду о происходящем в стране и подтвердить солидарность с Ливаном и желание оказать помощь во всех направлениях", - пишет пресс-служба.
Президент Аун со своей стороны отметил во время встречи с Заки, что помощь арабских стран должна быть показана реальными действиями, особенно в преодолении экономического кризиса, который продолжает усугубляться. "С одной стороны, по причине нахождения в Ливане 1,9 миллиона сирийских беженцев. Вернулись из них 400 тысяч, остается полтора миллиона. Помощь, оказываемая беженцам, недостаточна, что отрицательно сказалось на экономической реальности Ливана", - написано в коммюнике.
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Согласно заявлению, президент отметил, что потери Ливана из-за присутствия сирийских беженцев превысили 25 миллиардов долларов.
Говоря о продолжающихся антиправительственных демонстрациях, Аун заверил, что он предпринимает усилия для достижения взаимопонимания по новому правительству. Президент подчеркнул, что он поддерживает большую часть требований народных движений и выступал с законопроектами для их удовлетворения, а также неоднократно призывал митингующих к диалогу для поиска решений по выходу из кризиса.
Мирные антиправительственные демонстрации проходят по всему Ливану с 17 октября. Митингующие требуют экономических реформ и судебного преследования всех чиновников, замешанных в коррупционных схемах. 29 октября правительство Саада Харири подало в отставку, однако демонстрации после этого не прекратились.
Экономическая и финансовая ситуация в Ливане продолжает находиться в кризисном положении. Президент страны Мишель Аун еще в начале октября заявил, что государство страдает от финансовой блокады и санкций. Ощущается дефицит валюты в банковском секторе. Приостановлены финансовые переводы на зарубежные счета, ограничена выдача долларов до одной тысячи со счета в неделю, а также повысился процент комиссии при выдаче иностранной валюты наличными.
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Мишель АунСаад ХаририЛига арабских государствБейрутЛиванВ мире
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