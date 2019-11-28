Источник сообщил о задержании замглавы Минздрава Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 ноя — РИА Новости, Юлия Насулина. Заместитель министра здравоохранения Ростовской области Станислав Беседовский стал фигурантом дела, по которому в четверг была задержана глава ведомства Татьяна Быковская, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По данным источника, Быковскую задержали сегодня утром по подозрению в превышении должностных полномочий. В областном Минздраве и дома у ряда руководителей ведомства идут обыски. По предварительным данным, задержание связано с антимонопольным законодательством, в том числе, с нарушениями, выявленными ФАС при проверке закупок по утилизации медотходов.
"Беседовский также задержан по подозрению в превышении полномочий", — сказал собеседник.
Официальной информации о задержаниях пока нет.
В конце октября Федеральная антимонопольная служба заявила, что в Ростовской области выявлены "признаки антиконкурентного соглашения" между Минздравом, организаторами торгов и неким "хозяйствующим субъектом". Дело касается закупок на утилизацию медицинских отходов в 2017-2018 годах.