Источник сообщил о задержании замглавы Минздрава Ростовской области

По данным источника, Быковскую задержали сегодня утром по подозрению в превышении должностных полномочий. В областном Минздраве и дома у ряда руководителей ведомства идут обыски. По предварительным данным, задержание связано с антимонопольным законодательством, в том числе, с нарушениями, выявленными ФАС при проверке закупок по утилизации медотходов.