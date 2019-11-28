В ЛНР заявили, что сбили БПЛА силовиков в Донбассе

ЛУГАНСК, 28 ноя - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила беспилотник украинских силовиков в районе подконтрольного ЛНР населенного пункта Новокиевка у линии соприкосновения в Донбассе, заявил на брифинге офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями.
"Двадцать седьмого ноября благодаря умелым и слаженным действиям военнослужащих подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Народной милиции ЛНР в районе населенного пункта Новокиевка (под контролем ЛНР - ред.) был обнаружен и сбит очередной беспилотник ВСУ типа "МАВИК ПРО 2", принадлежащий 46 бригаде ВСУ", - сказал Филипоненко.
По данным оборонного ведомства республики, украинские силовики продолжают активно использовать беспилотные летательные аппараты вблизи линии боевого соприкосновения, тем самым продолжая нарушать минские договоренности. Офицер пресс-службы уточнил, что информация с флэш-накопителе БПЛА изучается специалистами Народной милиции ЛНР.
"Прошу представителей СММ ОБСЕ данное нарушение отразить в своем отчете, а также обязать украинскую сторону выполнять взятые на себя обязательства", - сказал Филипоненко.