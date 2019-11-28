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РИА Новости

В ЛНР заявили, что сбили БПЛА силовиков в Донбассе

15:20 28.11.2019
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© представительство ЛНР в СЦКК Донбасс
 Донбасс
© представительство ЛНР в СЦКК
Донбасс. Архивное фото
ЛУГАНСК, 28 ноя - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила беспилотник украинских силовиков в районе подконтрольного ЛНР населенного пункта Новокиевка у линии соприкосновения в Донбассе, заявил на брифинге офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями.
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"Двадцать седьмого ноября благодаря умелым и слаженным действиям военнослужащих подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Народной милиции ЛНР в районе населенного пункта Новокиевка (под контролем ЛНР - ред.) был обнаружен и сбит очередной беспилотник ВСУ типа "МАВИК ПРО 2", принадлежащий 46 бригаде ВСУ", - сказал Филипоненко.
По данным оборонного ведомства республики, украинские силовики продолжают активно использовать беспилотные летательные аппараты вблизи линии боевого соприкосновения, тем самым продолжая нарушать минские договоренности. Офицер пресс-службы уточнил, что информация с флэш-накопителе БПЛА изучается специалистами Народной милиции ЛНР.
"Прошу представителей СММ ОБСЕ данное нарушение отразить в своем отчете, а также обязать украинскую сторону выполнять взятые на себя обязательства", - сказал Филипоненко.
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