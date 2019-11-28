В ЛНР заявили, что сбили БПЛА силовиков в Донбассе

"Двадцать седьмого ноября благодаря умелым и слаженным действиям военнослужащих подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Народной милиции ЛНР в районе населенного пункта Новокиевка (под контролем ЛНР - ред.) был обнаружен и сбит очередной беспилотник ВСУ типа "МАВИК ПРО 2", принадлежащий 46 бригаде ВСУ", - сказал Филипоненко.