Захарова прокомментировала попытки спровоцировать протесты в Венесуэле

Говоря о ситуации в Венесуэле, она напомнила, что "в этом государстве налицо прогресс в деятельности так называемого круглого стола национального диалога". Деятельность этой структуры "поддерживает большинство населения этой страны", добавила она.

"Данный формат приносит осязаемые результаты, запущен процесс обновления национального избирательного совета, который принципиально важен с точки зрения подготовки к демократическим выборам в национальный парламент и возвращения политической борьбы в конституционное русло", - отметила официальный представитель МИД.

Массовые протесты против президента Николаса Мадуро в Венесуэле начались 21 января вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада, в том числе Бразилия и США, заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.