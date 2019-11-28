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Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
2019-11-28T13:36+0300
https://ria.ru/20191128/1561704908.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/156170/43/1561704316_158:574:2776:2047_1036x0_80_0_0_d52767ac6bdf2c2cb1808293f7bd462e.jpg
РИА Новости

Захарова прокомментировала попытки спровоцировать протесты в Венесуэле

13:36 28.11.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Российская сторона называет нелепыми попытки радикальной оппозиции провоцировать новые манифестации в Венесуэле, где налицо прогресс в развитии национального диалога, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
Говоря о ситуации в Венесуэле, она напомнила, что "в этом государстве налицо прогресс в деятельности так называемого круглого стола национального диалога". Деятельность этой структуры "поддерживает большинство населения этой страны", добавила она.
"Данный формат приносит осязаемые результаты, запущен процесс обновления национального избирательного совета, который принципиально важен с точки зрения подготовки к демократическим выборам в национальный парламент и возвращения политической борьбы в конституционное русло", - отметила официальный представитель МИД.
"На этом фоне неудачные попытки радикальной оппозиции провоцировать новые манифестации выглядят уже просто нелепо", - подчеркнула дипломат.
Массовые протесты против президента Николаса Мадуро в Венесуэле начались 21 января вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада, в том числе Бразилия и США, заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
Экс-президент Федеративной Республики Бразилии Мишел Темер
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеХуан ГуаидоМария ЗахароваНиколас МадуроМИД РФМоскваВенесуэлаСШАВ мире
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