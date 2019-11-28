В Ульяновске умерла одна из восьми пострадавших в ДТП с маршруткой

САМАРА, 28 ноя – РИА Новости. Одна из восьми пострадавших в ДТП с участием маршрутного такси в Ульяновске скончалась в больнице, полиция возбудила уголовное дело, сообщила в четверг пресс-служба УМВД по региону.
По данным полиции, ДТП произошло в среду, 27 ноября, около 12.10 (11.10 мск) на Димитровградском шоссе в Заволжском районе Ульяновска. По информации УМВД по региону, легковой автомобиль Hyundai Tuscani столкнулся с маршрутным автобусом, после чего маршрутка врезалась в дерево, а легковушка столкнулась с грузовым фургоном "ГАЗ". Ранее полиция сообщала, что за медицинской помощью после аварии обратились восемь человек.
"В связи со смертью 85-летней пенсионерки, получившей травмы в дорожно-транспортном происшествии в Заволжском районе города Ульяновска… возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", - говорится в сообщении.