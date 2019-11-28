В Ульяновске умерла одна из восьми пострадавших в ДТП с маршруткой

По данным полиции, ДТП произошло в среду, 27 ноября, около 12.10 (11.10 мск) на Димитровградском шоссе в Заволжском районе Ульяновска. По информации УМВД по региону, легковой автомобиль Hyundai Tuscani столкнулся с маршрутным автобусом, после чего маршрутка врезалась в дерево, а легковушка столкнулась с грузовым фургоном "ГАЗ". Ранее полиция сообщала, что за медицинской помощью после аварии обратились восемь человек.