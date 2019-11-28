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РИА Новости

В Ульяновске умерла одна из восьми пострадавших в ДТП с маршруткой

13:21 28.11.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВрач в одном из больничных отделений
Врач в одном из больничных отделений
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Врач в одном из больничных отделений. Архивное фото
САМАРА, 28 ноя – РИА Новости. Одна из восьми пострадавших в ДТП с участием маршрутного такси в Ульяновске скончалась в больнице, полиция возбудила уголовное дело, сообщила в четверг пресс-служба УМВД по региону.
По данным полиции, ДТП произошло в среду, 27 ноября, около 12.10 (11.10 мск) на Димитровградском шоссе в Заволжском районе Ульяновска. По информации УМВД по региону, легковой автомобиль Hyundai Tuscani столкнулся с маршрутным автобусом, после чего маршрутка врезалась в дерево, а легковушка столкнулась с грузовым фургоном "ГАЗ". Ранее полиция сообщала, что за медицинской помощью после аварии обратились восемь человек.
"В связи со смертью 85-летней пенсионерки, получившей травмы в дорожно-транспортном происшествии в Заволжском районе города Ульяновска… возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", - говорится в сообщении.
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Группа ГАЗУльяновскЗаволжский районРоссияПроисшествия
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