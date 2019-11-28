Никаких наличных: в Перми появятся транспортные карты

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Продажа транспортных карт для всех категорий пассажиров стартует в столице Прикамья 1 декабря. Новые проездные будут действовать на муниципальных маршрутах.
Главное отличие новой карты от льготных проездных в том, что сумма пополнения и период, за который она должна быть потрачена, не ограничены. При внесении на счет деньги будут суммироваться с остававшимися на карте средствами.
Ожидается, что стоимость карты составит 50 рублей.
"Система будет запущена в тестовом режиме, и на время отладки технических процессов необходимо иметь при себе денежные средства для оплаты проезда", – уточняется на сайте губернатора и правительства Пермского края.