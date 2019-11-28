Никаких наличных: в Перми появятся транспортные карты

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Продажа транспортных карт для всех категорий пассажиров стартует в столице Прикамья 1 декабря. Новые проездные будут действовать на муниципальных маршрутах.

Главное отличие новой карты от льготных проездных в том, что сумма пополнения и период, за который она должна быть потрачена, не ограничены. При внесении на счет деньги будут суммироваться с остававшимися на карте средствами.