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РИА Новости

Никаких наличных: в Перми появятся транспортные карты

12:35 28.11.2019 (обновлено: 12:44 28.11.2019)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПассажиры в салоне автобуса
Пассажиры в салоне автобуса
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Продажа транспортных карт для всех категорий пассажиров стартует в столице Прикамья 1 декабря. Новые проездные будут действовать на муниципальных маршрутах.
Главное отличие новой карты от льготных проездных в том, что сумма пополнения и период, за который она должна быть потрачена, не ограничены. При внесении на счет деньги будут суммироваться с остававшимися на карте средствами.
Ожидается, что стоимость карты составит 50 рублей.
"Система будет запущена в тестовом режиме, и на время отладки технических процессов необходимо иметь при себе денежные средства для оплаты проезда", – уточняется на сайте губернатора и правительства Пермского края.
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