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РИА Новости

Пятнадцать городов вошли в областной турпроект "Зима в Подмосковье"

13:27 28.11.2019 (обновлено: 14:06 28.11.2019)
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© РИА Новости / Екатерина НовиковаГород Коломна. Архивное фото
Город Коломна. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Новикова
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Пятнадцать городов Московский области вошли в областной туристический проект "Зима в Подмосковье", сообщила председатель комитета по туризму Наталья Галкина.
Проект представит главные туристические направления Подмосковья, соберет информацию об усадьбах, лыжных трассах, парках, гостиницах, ресторанах и многом другом. Вся информация появится на официальном сайте правительства региона.
"В "Зиму в Подмосковье" в этом сезоне у нас войдут 15 городов — Коломна, Сергиев Посад, Истра, Дмитров и другие", — сказала Галкина в ходе конференции, посвященной открытию проекта.
Она уточнила, что проект проходит в Подмосковье во второй раз, в этом году он продлится с 1 декабря по 29 февраля.
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