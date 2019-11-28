Пятнадцать городов вошли в областной турпроект "Зима в Подмосковье"

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Пятнадцать городов Московский области вошли в областной туристический проект "Зима в Подмосковье", сообщила председатель комитета по туризму Наталья Галкина.

Проект представит главные туристические направления Подмосковья, соберет информацию об усадьбах, лыжных трассах, парках, гостиницах, ресторанах и многом другом. Вся информация появится на официальном сайте правительства региона.

"В "Зиму в Подмосковье" в этом сезоне у нас войдут 15 городов — Коломна, Сергиев Посад, Истра, Дмитров и другие", — сказала Галкина в ходе конференции, посвященной открытию проекта.