ФСБ показала видео задержания членов банды "Шараповские"

На видео люди в форме заходят в дом и выводят членов банды. Показан стол, на котором лежит пистолеты в кобуре, бутылка воды, блюда с печеньем и конфетами, а также несколько мобильных телефонов, большинство из которых кнопочные. Во дворе дома стоят несколько черных Mercedes разных моделей. Также показано, как задержанных этапируют самолетом в Москву.