ФСБ показала видео задержания членов банды "Шараповские"

МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Центр общественных связей ФСБ России опубликовал видео с задержанием в Дагестане членов банды "Шараповские" и впечатляющим арсеналом изъятых у них оружия и боеприпасов.
На видео люди в форме заходят в дом и выводят членов банды. Показан стол, на котором лежит пистолеты в кобуре, бутылка воды, блюда с печеньем и конфетами, а также несколько мобильных телефонов, большинство из которых кнопочные. Во дворе дома стоят несколько черных Mercedes разных моделей. Также показано, как задержанных этапируют самолетом в Москву.
Также на видео показано, как "под кроватью" обнаружен склад стрелкового оружия и боеприпасов, их раскладывают на полу на белой ткани поверх ковров. Видно, что много стрелкового оружия из арсенала банды сильно заржавело. В начале ролика показаны кадры уничтожения с помощью взрыва некоторых из изъятых боеприпасов.
Ранее сообщалось о том, что следователи Главного управления Следственного комитета России совместно с сотрудниками ФСБ и МВД пресекли деятельность организованной преступной группы "Шараповские", которая в период 2007-2015 годов совершила ряд убийств и других особо тяжких преступлений. Оперативники изъяли большое количество стрелкового и автоматического оружия, боеприпасов к ним, взрывчатых веществ, а также противотанковые ракетные комплексы.