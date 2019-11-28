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РИА Новости

Поклонская обвинила Киев в попрании правил судоходства

11:43 28.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская
Наталья Поклонская
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Наталья Поклонская. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Украина с помощью поддержки других государств пытается добиться права пренебрегать правилами прохода своих кораблей и судов через Керченский пролив, заявила заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Ранее главы МИД Украины, Эстонии, Литвы и Швеции призвали Россию выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации. Главы МИД также заявили о поддержке суверенитета, территориальной целостности, единства и независимости Украины.
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"Для осуществления навигации существуют установленные международные правила, и нам жаль, что МИД Украины пытается ими пренебречь, опираясь на поддержку третьих стран", - сказала РИА Новости Поклонская.
По ее словам, Украине пора отказаться от политики создания напряженности в Азовско-Черноморском бассейне.
Международно-правовой статус Азовского моря определен договором между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, ратифицированным обеими сторонами в 2004 году. Согласно документу, Азовское море отнесено к категории внутренних вод России и Украины. Также в 2012 году было заключено соглашение о мерах по обеспечению безопасности мореплавания в Азовском море и Керченском проливе. Статус внутренних вод исключает возможность захода без согласия стран, которым они принадлежат, иностранных военных кораблей.
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Керченский проливНаталья ПоклонскаяГосдума РФУкраинаВ мире
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