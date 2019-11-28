Петербургский Театр Эстрады впервые приехал в Москву

МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Впервые в истории петербургского Театра им. Аркадия Райкина, в свой юбилейный 80-ый сезон коллектив приезжает в Москву на первые официальные гастроли, которые пройдут с 28 по 30 ноября на сцене театра "Эрмитаж", сообщили в пресс-службе.

Театр Эстрады им. Аркадия Райкина, художественное руководство которым осуществляет известный актер Юрий Гальцев, покажет в Москве три работы – автобиографический музыкальный спектакль "Конопатая девчонка!", "Шуры-Муры" по рассказам Шукшина и джазовый мюзикл с танцами и переодеваниями "Шоу для настоящих леди".

Ленинградский театр эстрады и миниатюр начал свою историю с 1939 года, когда "поселился" в здании на Большой Конюшенной улице. И зал этого театра всегда был полон. Такая необычайная популярность – заслуга его руководителя блистательного советского артиста Аркадия Райкина, отдавшего этому коллективу 40 лет жизни. В наши дни Театр Эстрады во главе с Юрием Гальцевым – актером удивительного дарования, все также любим зрителями.

"Театр сейчас очень разный, потому что и зритель тоже очень разный – у каждого свое представление, какой должна быть современная постановка, - сказал худрук театра накануне гастролей. - Кто-то любит авангард, кому-то нравятся классические мюзиклы…. Спектакль должен "зацепить" зрителя. История, которую рассказывают со сцены, должна быть зрителю близка и понятна".

По словам Гальцева, в репертуаре театра – фейерверк легких, развлекательных и просто веселых постановок, которые с добрым юмором поднимают серьезные жизненные вопросы.

"Творческий девиз театра Эстрады – "Не драматизируй!", - подчеркнул худрук

Гастроли откроет московская премьера автобиографического музыкального спектакля Юрия Гальцева "Конопатая девчонка!". Сам Гальцев станет главным героем истории, разворачивающейся в зале ожидания аэропорта, и сыграет самого себя. По его словам он "расскажет о своем детстве, родителях, об отце, о его легком воспитании и нелегком поведении".

На следующий день петербуржцы приглашают москвичей на спектакль "Шуры-Муры" по трогательным рассказам Шукшина о простых людях. "Шуры-муры" это серия миниатюр, это яркая мозаика из кратких историй, смешных и грустных, забавных и лиричных из жизни шукшинских "чудиков". По словам режиссеров Гальцева и Глазкова, Лидия Федосеева-Шукшина, посетившая спектакль, была в полном восторге.