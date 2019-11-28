Пьяная москвичка ударила полицейского и выбила стекло служебной машины

МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Задержанная в Москве девушка ударила сотрудника полиции, а после выбила стекло в машине по дороге на медосвидетельствование, сообщает в четверг пресс-служба столичного главка МВД
По информации ведомства, в среду вечером в отдел полиции Мещанского района за мелкое хулиганство была доставлена 26-летняя девушка в состоянии алкогольного опьянения. Там она ударила в ухо помощника оперативного дежурного.
После этого, когда ее повезли на медицинское освидетельствование, девушка разбила стекло в служебном автомобиле.
Материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.
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