Полиция проверит инцидент на Урале, где школьники избили сверстницу

На размещенном в соцсети "ВКконтакте" сообщение сказано, что несколько подростков попросили свою сверстницу в подъезде жилого дома встать на колени и за что-то извиниться. Она отказалось это делать, и тогда девочка-подросток избила ее ногами и руками. В итоге у девочки разбит лоб.