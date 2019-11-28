Полиция проверит инцидент на Урале, где школьники избили сверстницу

ЧЕЛЯБИНСК, 28 ноя – РИА Новости. Полиция проводит проверку инцидента с участием нескольких школьников из города Магнитогорск Челябинской области, участники конфликта уже установлены, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе ГУМВД России по региону.
На размещенном в соцсети "ВКконтакте" сообщение сказано, что несколько подростков попросили свою сверстницу в подъезде жилого дома встать на колени и за что-то извиниться. Она отказалось это делать, и тогда девочка-подросток избила ее ногами и руками. В итоге у девочки разбит лоб.
"Участники конфликта полицией установлены. По данному факту проводится проверка", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.