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РИА Новости

Полиция проверит инцидент на Урале, где школьники избили сверстницу

09:30 28.11.2019 (обновлено: 13:27 28.11.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
ЧЕЛЯБИНСК, 28 ноя – РИА Новости. Полиция проводит проверку инцидента с участием нескольких школьников из города Магнитогорск Челябинской области, участники конфликта уже установлены, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе ГУМВД России по региону.
На размещенном в соцсети "ВКконтакте" сообщение сказано, что несколько подростков попросили свою сверстницу в подъезде жилого дома встать на колени и за что-то извиниться. Она отказалось это делать, и тогда девочка-подросток избила ее ногами и руками. В итоге у девочки разбит лоб.
"Участники конфликта полицией установлены. По данному факту проводится проверка", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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