"Союзмультфильм" создаст сеть детских парков развлечений, пишут СМИ

"В Москве может появиться сеть парков развлечений под брендом "Союзмультфильм". О том, что киностудия ищет помещения в торговых центрах, "Ъ" рассказали два консультанта рынка недвижимости. Коммерческий директор студии Владимир Чибисов уточнил, что планируется открытие "полномасштабных детских парков развлечений" с героями "Союзмультфильма" в торговых комплексах", - говорится в статье.

Отмечается, что площадь каждого объекта будет около 2,5 тысячи квадратных метров, а их оператором может выступить Entens Group. Газета также сообщает со ссылкой на управляющего партнера Entens Александра Бениаминова, что в парках будет активная зона, музей, студия для создания собственных мультфильмов и кафе-пекарня.