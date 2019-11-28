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РИА Новости

"Союзмультфильм" создаст сеть детских парков развлечений, пишут СМИ

05:55 28.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкТабличка "Союзмультфильм" у входа в здание, где размещается киностудия
Табличка Союзмультфильм у входа в здание, где размещается киностудия
© РИА Новости / Владимир Песня
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Табличка "Союзмультфильм" у входа в здание, где размещается киностудия. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Киностудия "Союзмультфильм" планирует создать в торговых центрах Москвы сеть детских парков развлечений, в которых будут герои мультипликационных фильмов, музей и кафе-пекарня, сообщает газета "Коммерсант".
"В Москве может появиться сеть парков развлечений под брендом "Союзмультфильм". О том, что киностудия ищет помещения в торговых центрах, "Ъ" рассказали два консультанта рынка недвижимости. Коммерческий директор студии Владимир Чибисов уточнил, что планируется открытие "полномасштабных детских парков развлечений" с героями "Союзмультфильма" в торговых комплексах", - говорится в статье.
Отмечается, что площадь каждого объекта будет около 2,5 тысячи квадратных метров, а их оператором может выступить Entens Group. Газета также сообщает со ссылкой на управляющего партнера Entens Александра Бениаминова, что в парках будет активная зона, музей, студия для создания собственных мультфильмов и кафе-пекарня.
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СоюзмультфильмМоскваРоссияОбщество
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