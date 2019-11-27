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РИА Новости

В Удмуртии открылся лесозаготовительный цех с 150 рабочими местами

20:44 27.11.2019 (обновлено: 20:45 27.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГлава Удмуртии Александр Бречалов
Глава Удмуртии Александр Бречалов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Глава Удмуртии Александр Бречалов. Архивное фото
УФА, 27 ноя - РИА Новости. Современный цех завода по переработке древесины с 150 новыми рабочими местами открылся в Удмуртии, предприятие планирует экспортировать в Европу и Азию до 160 тысяч кубометров материалов в год, сообщили в пресс-службе главы региона.
"В Увинском районе Удмуртии открылось производство по переработке древесины компании "Восток- ресурс". Новое высокотехнологичное производство, оснащённое современным европейским оборудованием, будет выпускать не менее 200 тысяч кубометров пиломатериалов в год. Это позволит увеличить текущую производительность компании в четыре раза. На предприятии будет создано более 150 новых рабочих мест. Данный инвестиционный проект включён в федеральный перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов",- сообщает пресс-служба, поясняя, что в год планируется поставлять на внешний рынок до 160 тысяч кубометров пиломатериалов.
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"В этом году экспорт лесоматериалов в необработанном виде, так называемого "кругляка", снизился почти в 9 раз. Если в 2018 году из республики вывозилось 42 тысяч тонн необработанной древесины, то в 2019 году нам удалось замедлить негативную тенденцию и сократить вывоз сырья до 5 тысяч тонн. И сегодня здесь, на новом производстве, будут выпускать конкурентоспособную готовую продукцию, востребованную во всём мире. Перед нами стоит задача завоёвывать для предприятия дополнительные рынки сбыта", - сказал на открытии завода глава Удмуртии Александр Бречалов.
"Новый цех лесопильного завода позволит нам увеличить объёмы выпускаемой продукции, повысить экспортный потенциал и вывести внутренние процессы на новый, более высокий технологический уровень. Больше половины нашей продукции пойдёт на экспорт – это европейские страны, Азия. Мы признательны руководству республики за поддержку нашего проекта", - отметил директор компании Роман Асадуллаев.
По справке пресс-службы главы региона, ООО ТПК "Восток-ресурс" - лесозаготовительная и лесоперерабатывающая производственная компания, существует на рынке с 2002 года. Образована на территории бывшего леспромхоза, история которого начиналась с 1937 года. Основной деятельностью предприятия является производство и продажа пиломатериалов, а также круглых лесоматериалов на экспорт и на внутренний рынок.
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов
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Удмуртская РеспубликаАлександр БречаловУдмуртия
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