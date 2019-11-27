В Удмуртии открылся лесозаготовительный цех с 150 рабочими местами

УФА, 27 ноя - РИА Новости. Современный цех завода по переработке древесины с 150 новыми рабочими местами открылся в Современный цех завода по переработке древесины с 150 новыми рабочими местами открылся в Удмуртии , предприятие планирует экспортировать в Европу и Азию до 160 тысяч кубометров материалов в год, сообщили в пресс-службе главы региона.

"В Увинском районе Удмуртии открылось производство по переработке древесины компании "Восток- ресурс". Новое высокотехнологичное производство, оснащённое современным европейским оборудованием, будет выпускать не менее 200 тысяч кубометров пиломатериалов в год. Это позволит увеличить текущую производительность компании в четыре раза. На предприятии будет создано более 150 новых рабочих мест. Данный инвестиционный проект включён в федеральный перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов",- сообщает пресс-служба, поясняя, что в год планируется поставлять на внешний рынок до 160 тысяч кубометров пиломатериалов.

"В этом году экспорт лесоматериалов в необработанном виде, так называемого "кругляка", снизился почти в 9 раз. Если в 2018 году из республики вывозилось 42 тысяч тонн необработанной древесины, то в 2019 году нам удалось замедлить негативную тенденцию и сократить вывоз сырья до 5 тысяч тонн. И сегодня здесь, на новом производстве, будут выпускать конкурентоспособную готовую продукцию, востребованную во всём мире. Перед нами стоит задача завоёвывать для предприятия дополнительные рынки сбыта", - сказал на открытии завода глава Удмуртии Александр Бречалов

"Новый цех лесопильного завода позволит нам увеличить объёмы выпускаемой продукции, повысить экспортный потенциал и вывести внутренние процессы на новый, более высокий технологический уровень. Больше половины нашей продукции пойдёт на экспорт – это европейские страны, Азия. Мы признательны руководству республики за поддержку нашего проекта", - отметил директор компании Роман Асадуллаев.