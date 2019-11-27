Появилось видео сопровождения Ту-95 японскими истребителями

Ранее в Минобороны сообщили, что во время выполнения плановых полетов российских бомбардировщиков "вели" южнокорейские истребители F-15 и F-16 и японский F-2.
17 сентября, 19:15ВВС Бельгии сопроводили российские Ту-160 над Балтикой
Помимо этого, Ту-95МС сопровождали российские Су-35С и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.
Полет российских ракетоносцев длился более десяти часов и проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, без нарушения границ других государств.