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РИА Новости

Появилось видео сопровождения Ту-95 японскими истребителями

20:25 27.11.2019 (обновлено: 21:05 27.11.2019)
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Телеканал "Звезда" опубликовал видео сопровождения японскими и корейскими истребителями российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС.
Ранее в Минобороны сообщили, что во время выполнения плановых полетов российских бомбардировщиков "вели" южнокорейские истребители F-15 и F-16 и японский F-2.
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Помимо этого, Ту-95МС сопровождали российские Су-35С и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.
Полет российских ракетоносцев длился более десяти часов и проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, без нарушения границ других государств.
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Южная КореяЯпонияРоссияБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Посмотрите на видео,винты еле крутятся. Вся наша авиация фейк. Все снято на в павильоне. Даже керосин в баки залить нормально не могут,двигатели еле фурычат...
27 ноября, 21:04
Иоган Жук
0601011
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