Ливанские банки и школы не будут участвовать во всеобщей забастовке

Сотрудники полиции во время акции протеста в Бейруте. Архивное фото

Сотрудники полиции во время акции протеста в Бейруте

БЕЙРУТ, 27 ноя - РИА Новости. Отделения банков Отделения банков Ливана будут работать в штатном режиме с четверга по субботу вопреки призывам к всеобщей трехдневной забастовке, сообщается в заявлении ассоциации банков Ливана.

Также от участия во всеобщей забастовке отказались общеобразовательные учреждения.

Ассоциация трудящихся Ливана на экстренном заседании в понедельник выступила с призывом ко всем частным компаниям в стране поддержать трехдневную забастовку с четверга по субботу с целью оказать давление на власти для скорейшего формирования правительства и принятия мер по выводу страны из кризиса.

"Четверг, пятница и суббота объявлены обычными рабочими днями с целью обеспечения банковских потребностей граждан. Особенно для получения заработных плат в конце месяца", - написано в заявлении банков.

Ливанское национальное агентство NNA в свою очередь сообщает, что ассоциация трудящихся в свете сложившейся ситуации заявила об отмене всеобщей забастовки с 28 по 30 ноября и объявила об очередном собрании на следующей неделе для принятия решений по дальнейшим действиям.

Мирные антиправительственные демонстрации проходят по всему Ливану с 17 октября. Митингующие требуют экономических реформ и судебного преследования всех чиновников, замешанных в коррупционных схемах. 29 октября правительство Саада Харири подало в отставку, однако демонстрации после этого не прекратились.