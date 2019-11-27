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РИА Новости

Ливанские банки и школы не будут участвовать во всеобщей забастовке

20:06 27.11.2019 (обновлено: 20:07 27.11.2019)
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© REUTERS / Aziz TaherСотрудники полиции во время акции протеста в Бейруте
Сотрудники полиции во время акции протеста в Бейруте
© REUTERS / Aziz Taher
Сотрудники полиции во время акции протеста в Бейруте. Архивное фото
БЕЙРУТ, 27 ноя - РИА Новости. Отделения банков Ливана будут работать в штатном режиме с четверга по субботу вопреки призывам к всеобщей трехдневной забастовке, сообщается в заявлении ассоциации банков Ливана.
Также от участия во всеобщей забастовке отказались общеобразовательные учреждения.
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Ассоциация трудящихся Ливана на экстренном заседании в понедельник выступила с призывом ко всем частным компаниям в стране поддержать трехдневную забастовку с четверга по субботу с целью оказать давление на власти для скорейшего формирования правительства и принятия мер по выводу страны из кризиса.
"Четверг, пятница и суббота объявлены обычными рабочими днями с целью обеспечения банковских потребностей граждан. Особенно для получения заработных плат в конце месяца", - написано в заявлении банков.
Ливанское национальное агентство NNA в свою очередь сообщает, что ассоциация трудящихся в свете сложившейся ситуации заявила об отмене всеобщей забастовки с 28 по 30 ноября и объявила об очередном собрании на следующей неделе для принятия решений по дальнейшим действиям.
Мирные антиправительственные демонстрации проходят по всему Ливану с 17 октября. Митингующие требуют экономических реформ и судебного преследования всех чиновников, замешанных в коррупционных схемах. 29 октября правительство Саада Харири подало в отставку, однако демонстрации после этого не прекратились.
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26 ноября, 02:42
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Экономическая и финансовая ситуация в Ливане продолжает находиться в кризисном положении. Президент страны Мишель Аун еще в начале октября заявил, что государство страдает от финансовой блокады и санкций. Ощущается дефицит валюты в банковском секторе. Приостановлены финансовые переводы на зарубежные счета, ограничена выдача долларов до 1 тысячи со счета в неделю, а также повысился процент комиссии при выдаче иностранной валюты наличными. На свободном рынке, вопреки законам, ряд частных предприятий, включая заправки, аптеки и обычные магазины, отказываются принимать банковские карты при расчете клиентов, требуя оплату наличными.
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Мишель АунСаад ХаририБейрутЛиванВ мире
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