В удмуртском поселке 15 семей переедут из аварийного жилья в новый дом

УФА, 27 ноя - РИА Новости. Пятнадцать семей из девяти аварийных домов в удмуртском посёлке Ува переедут в новый дом с удобствами, сообщили в пресс-службе главы Пятнадцать семей из девяти аварийных домов в удмуртском посёлке Ува переедут в новый дом с удобствами, сообщили в пресс-службе главы Удмуртии

По данным ведомства, двухэтажный дом со всеми удобствами был построен в Уве за считанные месяцы за счет федеральных и республиканских средств.

"Национальный проект "Жильё и комфортная городская среда" в действии. По решению Президента страны Владимира Владимировича Путина продолжается реализация программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Совсем скоро в эти 15 квартир зайдут новосёлы. В целом по республике в этом году мы уже переселили 230 человек",- сказал глава региона Александр Бречалов в ходе рабочего визита в посёлок.

Как сообщил глава района Владимир Головин, "в рамках федеральной программы бюджету муниципального образования на переселение граждан было выделено 50 миллионов рублей. "До конца 2019 года по итогам торгов администрацией района будут выкуплены квартиры. Всего предполагается поселить в них жильцов из 9 аварийных домов",- сказал районный мэр.