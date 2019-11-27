Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Для тега Удмуртская республика
Удмуртская Республика
2019-11-27T19:53+0300
https://ria.ru/20191127/1561684366.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/154933/46/1549334641_0:0:3158:1776_1036x0_80_0_0_2beb3be7f74def9534202d9b15e87d1d.jpg
РИА Новости

В удмуртском поселке 15 семей переедут из аварийного жилья в новый дом

19:53 27.11.2019
38
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГлава Удмуртской Республики Александр Бречалов
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
УФА, 27 ноя - РИА Новости. Пятнадцать семей из девяти аварийных домов в удмуртском посёлке Ува переедут в новый дом с удобствами, сообщили в пресс-службе главы Удмуртии.
По данным ведомства, двухэтажный дом со всеми удобствами был построен в Уве за считанные месяцы за счет федеральных и республиканских средств.
Глава Удмуртии Александр Бречалов
25 ноября, 22:10
Сенаторы поддержали Удмуртию в социально-экономических вопросах
"Национальный проект "Жильё и комфортная городская среда" в действии. По решению Президента страны Владимира Владимировича Путина продолжается реализация программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Совсем скоро в эти 15 квартир зайдут новосёлы. В целом по республике в этом году мы уже переселили 230 человек",- сказал глава региона Александр Бречалов в ходе рабочего визита в посёлок.
Как сообщил глава района Владимир Головин, "в рамках федеральной программы бюджету муниципального образования на переселение граждан было выделено 50 миллионов рублей. "До конца 2019 года по итогам торгов администрацией района будут выкуплены квартиры. Всего предполагается поселить в них жильцов из 9 аварийных домов",- сказал районный мэр.
В пресс-службе главы республики отметили, что до сентября 2025 года Удмуртия получит из Фонда содействия реформированию ЖКХ 3,5 миллиарда рублей. Это позволит переселить 6,5 тысяч человек.
Глава Удмуртии Александр Бречалов на Петербургском международном экономическом форуме 2019
24 ноября, 16:59Удмуртская Республика
В Удмуртии хотят создать Дом некоммерческих общественных объединений
200000
Обсудить 0
Удмуртская РеспубликаАлександр БречаловВладимир ПутинУдмуртияОбщество
Рекомендуем
Входная дверь квартиры
Жильцам сгоревшего в Сургуте дома дадут новые квартиры
Квадрокоптер во время съемки
На страже природы: как дрон борется со свалками в Астраханской области
Индейка
Диетолог объяснила пользу мяса индейки по случаю Дня Благодарения
Сотрудник пожарной охраны во время командно-штабных учений МЧС РФ
Двухэтажный жилой дом загорелся в подмосковном Одинцово
Общевойсковой комплект разминирования ОВР-2
Саперы перевыполнили план разминирования в Чечне и Ингушетии
Кадр из фильма Ирландец
"Ирландец" Мартина Скорсезе — фильм о вечной молодости
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Дрозденко просит помочь построить КАД-2 в Ленобласти
Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области из вертолета
Попавший в ДТП мэр Тулуна приступит к работе в понедельник
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ на пожарно-тактических учениях по тушению нефтепродуктов в Краснодарском крае
В двухэтажном доме в Одинцово ликвидировали открытое горение
Два автомобиля, калькулятор на фоне полиса, извещения и денег
Финомбудсмена обязали рассматривать почти все страховые споры
Сотрудник НОЦ ФМН (ФГУП ВНИИА им. Н.Л. Духова и МГТУ им. Н.Э. Баумана) во время работы с криостатом растворения
Разговорчивый кубит: российские ученые готовят квантовый прорыв
Раввин Пинхас Гольдшмидт
Глава Совета раввинов Европы: "Мой страшный прогноз сбылся"
Собака в приюте для бездомных животных в Москве
Минприроды прописало правила работы приютов для животных
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 февраля 2019
Узбекистан и Татарстан готовят дорожную карту на 2020 год
Сотрудники МЧС ДНР во время разгрузки автомобилей 80-го конвоя МЧС РФ с гуманитарной помощью для жителей Донбасса в Донецке
МЧС направило в Донбасс очередную колонну с гуманитарной помощью
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:08В Тверской области автобус столкнулся с грузовиком
09:03Колонна МЧС доставила в Луганск 115 тонн детских продуктовых наборов
09:00Мама девочки с родимым пятном на все лицо показала результат операций
09:00Случайны ли случайности: главный спор современной теоретической физики
08:58Асад рассказал о возвращении сирийцев в страну
08:53В Пятигорске один человек погиб при взрыве на пивоварне
08:51Власти рассказали о росте прибыли московских предприятий
08:51Росавиация назвала сроки сертификации МС-21 в России и Европе
08:49Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей
08:41Полиция проверит школу в Новосибирске после скандала с чаепитием
08:30Роскачество нашло пестициды в яблочном пюре для детей
08:29Глава Совета раввинов Европы призвал бороться с радикализмом в Сети
08:23Глава Совета раввинов Европы рассказал, чего боятся евреи в Британии
08:13В Приангарье начали проверку после гибели трех человек при пожаре
08:10Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:07В Кузбассе грузовой поезд столкнулся с автомобилем
07:47Определена безопасная доза алкоголя для мужчин и женщин
07:46Дети в Приморье начали занятия в соседней школе после ЧП с ртутью
07:36Восемь кадетов остаются в больнице в Иркутской области после ДТП
07:28Эксперт об "ущербе" кораблям Украины: документы при передаче подписаны
Лента новостейМолния