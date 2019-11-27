Лавров дал совет западным лидерам

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров во время своего выступления в Дипломатической академии МИД Киргизии заявил, что многие лидеры западных стран проводят устаревшую политику, которая ведет к обострению отношений между Западом и Россией. Выступление министра транслировал RT.
"Наилучший способ прекратить эту ненормальную ситуацию — это отказаться от имперских замашек",— сказал глава российской дипломатии.
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По его мнению, Западу лучше забыть о привычке диктовать всем свою волю.
При этом Лавров заявил, что некоторые партнеры требуют от Москвы выполнения Минских договоренностей, однако это невозможно, поскольку Россия в этих соглашениях не упомянута, так как не является стороной конфликта.
Лавров также добавил, что некоторые заявления нынешней украинской власти можно трактовать как отказ от Минских соглашений.