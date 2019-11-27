Лавров дал совет западным лидерам

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает в Дипломатической академии МИД Киргизии в Бишкеке

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров во время своего выступления в Дипломатической академии МИД Киргизии заявил, что многие лидеры западных стран проводят устаревшую политику, которая ведет к обострению отношений между Западом и Россией. Выступление министра транслировал . Глава российского МИД Сергей Лавров во время своего выступления в Дипломатической академии МИД Киргизии заявил, что многие лидеры западных стран проводят устаревшую политику, которая ведет к обострению отношений между Западом и Россией. Выступление министра транслировал RT.

"Наилучший способ прекратить эту ненормальную ситуацию — это отказаться от имперских замашек",— сказал глава российской дипломатии.

По его мнению, Западу лучше забыть о привычке диктовать всем свою волю.

При этом Лавров заявил, что некоторые партнеры требуют от Москвы выполнения Минских договоренностей, однако это невозможно, поскольку Россия в этих соглашениях не упомянута, так как не является стороной конфликта.