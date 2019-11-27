В Пензе открыли первый центр услуг для предпринимателей "Мой бизнес"

ПЕНЗА, 27 ноя - РИА Новости. Первый центр "одного окна" для предпринимателей "Мой бизнес" открылся в среду в Первый центр "одного окна" для предпринимателей "Мой бизнес" открылся в среду в Пензе , сообщила пресс-служба правительства области.

"Открыли центр оказания услуг "Мой бизнес". В центре любой предприниматель или человек, планирующий открыть свое дело, может получить консультацию, подать документы, а также получить весь доступный спектр услуг, связанных с ведением бизнеса", - написал губернатор области Иван Белозерцев в своем микроблоге в Twitter

Открыли Центр оказания услуг «Мой бизнес». В Центре любой предприниматель или человек, планирующий открыть свое дело, может получить консультацию, подать документы, а также получить весь доступный спектр услуг, связанных с ведением бизнеса. Адрес: г.Пенза, ул.Герцена, д.14 pic.twitter.com/GQeshftlF2 — Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 27 ноября 2019 г.

По данным пресс-службы правительства, глава региона в среду ознакомился со всем спектром предоставляемых услуг в центре "Мой бизнес" и отметил, что при оказании помощи представителям бизнеса важно учитывать все направления их деятельности.

"Предпринимателям нужна всесторонняя поддержка и помощь: при оформлении необходимых документов и сертификатов, в финансировании, обеспечении логистики и во многих других вопросах", - цитирует слова Белозерцева пресс-служба.

По его словам, сопровождение и помощь должны оказываться как начинающим, так и опытным бизнесменам, при этом акцент нужно делать на развитии экспорта продукции пензенских производителей. Губернатор поручил максимально заполнить информационную базу документами, которые нужны предпринимателям.

Кроме того, Белозерцев выступил с инициативой использования центра "Мой бизнес" для проведения уроков финансовой грамотности и основ бизнеса для школьников среднего и старшего звена и поручил министерству образования разработать программу таких уроков. Глава региона отметил, что в качестве учителей целесообразно привлекать пензенских бизнесменов и опираться на имеющийся опыт соседних регионов.