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РИА Новости

В Пензе открыли первый центр услуг для предпринимателей "Мой бизнес"

18:26 27.11.2019
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© Фото : пресс-служба губернатора Пензенской областиГубернатор Пензенской области Иван Белозерцев
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
© Фото : пресс-служба губернатора Пензенской области
ПЕНЗА, 27 ноя - РИА Новости. Первый центр "одного окна" для предпринимателей "Мой бизнес" открылся в среду в Пензе, сообщила пресс-служба правительства области.
"Открыли центр оказания услуг "Мой бизнес". В центре любой предприниматель или человек, планирующий открыть свое дело, может получить консультацию, подать документы, а также получить весь доступный спектр услуг, связанных с ведением бизнеса", - написал губернатор области Иван Белозерцев в своем микроблоге в Twitter.
По данным пресс-службы правительства, глава региона в среду ознакомился со всем спектром предоставляемых услуг в центре "Мой бизнес" и отметил, что при оказании помощи представителям бизнеса важно учитывать все направления их деятельности.
"Предпринимателям нужна всесторонняя поддержка и помощь: при оформлении необходимых документов и сертификатов, в финансировании, обеспечении логистики и во многих других вопросах", - цитирует слова Белозерцева пресс-служба.
По его словам, сопровождение и помощь должны оказываться как начинающим, так и опытным бизнесменам, при этом акцент нужно делать на развитии экспорта продукции пензенских производителей. Губернатор поручил максимально заполнить информационную базу документами, которые нужны предпринимателям.
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Кроме того, Белозерцев выступил с инициативой использования центра "Мой бизнес" для проведения уроков финансовой грамотности и основ бизнеса для школьников среднего и старшего звена и поручил министерству образования разработать программу таких уроков. Глава региона отметил, что в качестве учителей целесообразно привлекать пензенских бизнесменов и опираться на имеющийся опыт соседних регионов.
Центры "Мой бизнес" - место, где предприниматели и граждане, планирующие открыть свой бизнес, могут по принципу "одного окна" получить все необходимые услуги для начала и ведения предпринимательской деятельности. Ранее в апреле заместитель министра экономического развития России Вадим Живулин в интервью РИА Новости заявлял, что в России действовало 38 центров "одного окна" для предпринимателей "Мой бизнес" и еще 100 дополнительно планировалось открыть в рамках проекта, в том числе 30 - до конца этого года.
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