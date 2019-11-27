ДНР заявила о выполнение основных мероприятий по отводу сил в Донбассе

ДОНЕЦК, 27 ноя – РИА Новости. Все основные мероприятия по устранению нарушений на участке разведения сил в районе поселка Петровское в Донбассе со стороны самопровозглашенной Донецкой народной республики выполнены, сообщила в среду полпред ДНР в контактной группе по Украине, глава МИД Наталья Никонорова.
Отвод сил в районе поселка Петровское начался 9 ноября. С 13 ноября ополченцы и украинские силовики приступили к разминированию. 22 ноября стороны приступили к демонтажу фортификационных сооружений.
"На данный момент все основные мероприятия согласно плану-графику у нас уже выполнены. Учитывая оставшееся до 4 декабря время, есть возможность более тщательного освоения территории в рамках противоминных мероприятий. Ожидаем, что украинская сторона вложится в сроки и выполнит свои обязательства в полной мере", – приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.
Она отметила, что разведение сил будет считаться реализованным только после того, как миссия ОБСЕ проведет верификацию и подтвердит в специальном отчете завершение всех мероприятий на участке разведения.
Кроме того, по словам Никоноровой, представители Киева на переговорах в Минске в среду заблокировали обсуждение проекта дополнения к рамочному решению о разведении сил в Донбассе. В проекте прописаны технические моменты завершения овода сил, среди них разбор укреплений и фортификационных сооружений, разминирование в районе участков разведения. В ведомстве отметили, что принятие этого документа является важным, в том числе, для обсуждения новых участков для разведения сил.
"В этой связи мы предложили контактной группе дать соответствующее поручение и надеемся, что обсуждение проекта дополнения будет включено отдельным вопросом повестки к следующей встрече", – добавила Никонорова.