ДНР заявила о выполнение основных мероприятий по отводу сил в Донбассе

"На данный момент все основные мероприятия согласно плану-графику у нас уже выполнены. Учитывая оставшееся до 4 декабря время, есть возможность более тщательного освоения территории в рамках противоминных мероприятий. Ожидаем, что украинская сторона вложится в сроки и выполнит свои обязательства в полной мере", – приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.

Она отметила, что разведение сил будет считаться реализованным только после того, как миссия ОБСЕ проведет верификацию и подтвердит в специальном отчете завершение всех мероприятий на участке разведения.

Кроме того, по словам Никоноровой, представители Киева на переговорах в Минске в среду заблокировали обсуждение проекта дополнения к рамочному решению о разведении сил в Донбассе. В проекте прописаны технические моменты завершения овода сил, среди них разбор укреплений и фортификационных сооружений, разминирование в районе участков разведения. В ведомстве отметили, что принятие этого документа является важным, в том числе, для обсуждения новых участков для разведения сил.