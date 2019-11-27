Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ФОН ГВ
Школа волонтера
2019-11-27T16:56+0300
https://ria.ru/20191127/1561675273.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/156167/40/1561674088_0:42:3076:1772_1036x0_80_0_0_dd58d9b3c453011cb217ea3dfaf33d13.jpg
РИА Новости

Объявлена деловая программа второго дня форума добровольцев в Сочи

16:56 27.11.2019
37
© РИА Новости / Нина ЗотинаОбъявлена деловая программа второго дня форума добровольцев в Сочи
Объявлена деловая программа второго дня форума добровольцев в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Во второй день деловой программы Международного форума добровольцев, который откроется в Сочи 2 декабря, пройдут лекции, посвященные культурному и "зеленому" волонтерству, а также обмен практиками, сообщает пресс-служба "Роспатриотцентра".
Четвертого декабря для участников будет открыта площадка по обмену практиками в сфере социальной рекламной кампании и волонтерских проектов вместе с экспертами некоммерческих организаций, а также воркшопы для корпоративных добровольцев.
На партнерской сессии "Время социальных лифтов" от АНО "Россия – страна возможностей" добровольцам расскажут о волонтерстве как эффективном инструменте повышения социального статуса и положительного влияния на развитие общества.
Спикерами выступят первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко, генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров, заместитель министра экономического развития Российской Федерации Илья Торосов и многие другие.
Стали известны финалисты конкурса Доброволец России – 2019
23 октября, 12:22Школа волонтера
Стали известны финалисты конкурса "Доброволец России – 2019"
Кроме того, участники подведут итоги года по добровольческой деятельности в сфере здравоохранения вместе с председателем всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" Павлом Савчуком. Экспертом дискуссии выступит министр здравоохранения Российской федерации Вероника Скворцова.
На форуме обсудят систему работы с культурными учреждениями и деятелями искусств и представят алгоритм создания благотворительных и волонтерских акций с общественными деятелями и медийными персонами.
Также во второй день деловой программы пройдут секции, посвященные предстоящему Году памяти и славы в России, участию современных женщин в реализации социальных инициатив, кибербезопасности и цифровым волонтерам, мастер-класс по структурированию и эффективной презентации информации.
000000
Обсудить 0
Школа волонтераСочиВолонтерство в РоссииВолонтерыРоспатриотцентрАлексей КомиссаровВероника СкворцоваСергей Кириенко
Рекомендуем
Участники общественно-патриотической акции, посвященной Дню памяти и скорби
Партия пенсионеров: старшему поколению важна передача идей патриотизма
Работа за компьютером
Подведены главные итоги первого сезона конкурса "Цифровой прорыв"
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Алмазбек Атамбаев во время встречи. 17 декабря 2017
Межгосударственные отношения России и Киргизии
АНО Россия – страна возможностей будет сотрудничать с Казахстаном в развитии кадрового потенциала, обмене знаний между предпринимателями, управленцами, молодыми профессионалами и социальными активистами
АНО "Россия – страна возможностей" расширяет связи с Казахстаном
Пост сдал – пост принял: как врачи приезжают на Сахалин лечить людей
Пост сдал — пост принял: как врачи приезжают на Сахалин лечить людей
Президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия скоростной платной трассы М-11 Москва - Санкт-Петербург
Путин посетил пункт взимания платы на трассе М-11
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев поручил главе ФАДН подготовить устав Дома народов России
Молодая семья с детьми во время прогулки в парке
"Растим детей": эксперты расскажут о воспитании детей всех возрастов
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК назвал возможную причину пожара под Саратовом, где пострадали дети
Победители первого конкурса управленцев Лидеры России во время презентации клуба Эльбрус
Тест на управленческие навыки стартовал на конкурсе "Лидеры России"
Линии электропередач
В иркутском поселке ввели режим ЧС из-за аварийного отключения энергии
Экспонаты выставки Память поколений теперь можно увидеть в метро
Экспонаты выставки "Память поколений" теперь можно увидеть в метро
Президент РФ Владимир Путин
Путин назвал знания базой для формирования и развития личности
Пресс-брифинг соорганизаторов теста по специализации Наука для участников конкурса Лидеры России
Лучших в науке определят в ходе конкурса "Лидеры России"
Международный этап программы для молодых специалистов в сфере информационных технологий Urban.Tech Moscow 2019
Москва проведёт финал цифровой премии Мэра и подведет итоги Urban.Tech
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:17Под Биробиджаном бревно из лесовоза стало причиной ДТП с автобусом
09:10Диетолог рассказала о вреде и пользе хурмы
09:09При взрыве и пожаре на пивоварне в Пятигорске погибли два человека
09:08В Тверской области автобус столкнулся с грузовиком
09:03Колонна МЧС доставила в Луганск 115 тонн детских продуктовых наборов
09:00Мама девочки с родимым пятном на все лицо показала результат операций
09:00Случайны ли случайности: главный спор современной теоретической физики
08:58Асад рассказал о возвращении сирийцев в страну
08:53В Пятигорске один человек погиб при взрыве на пивоварне
08:51Власти рассказали о росте прибыли московских предприятий
08:51Росавиация назвала сроки сертификации МС-21 в России и Европе
08:49Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей
08:41Полиция проверит школу в Новосибирске после скандала с чаепитием
08:30Роскачество нашло пестициды в яблочном пюре для детей
08:29Глава Совета раввинов Европы призвал бороться с радикализмом в Сети
08:23Глава Совета раввинов Европы рассказал, чего боятся евреи в Британии
08:13В Приангарье начали проверку после гибели трех человек при пожаре
08:10Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:07В Кузбассе грузовой поезд столкнулся с автомобилем
07:47Определена безопасная доза алкоголя для мужчин и женщин
Лента новостейМолния