Объявлена деловая программа второго дня форума добровольцев в Сочи

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Во второй день деловой программы Международного форума добровольцев, который откроется в Сочи 2 декабря, пройдут лекции, посвященные культурному и "зеленому" волонтерству, а также обмен практиками, сообщает пресс-служба "Роспатриотцентра".

Четвертого декабря для участников будет открыта площадка по обмену практиками в сфере социальной рекламной кампании и волонтерских проектов вместе с экспертами некоммерческих организаций, а также воркшопы для корпоративных добровольцев.

На партнерской сессии "Время социальных лифтов" от АНО "Россия – страна возможностей" добровольцам расскажут о волонтерстве как эффективном инструменте повышения социального статуса и положительного влияния на развитие общества.

Спикерами выступят первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко, генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров, заместитель министра экономического развития Российской Федерации Илья Торосов и многие другие.

Кроме того, участники подведут итоги года по добровольческой деятельности в сфере здравоохранения вместе с председателем всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" Павлом Савчуком. Экспертом дискуссии выступит министр здравоохранения Российской федерации Вероника Скворцова.

На форуме обсудят систему работы с культурными учреждениями и деятелями искусств и представят алгоритм создания благотворительных и волонтерских акций с общественными деятелями и медийными персонами.