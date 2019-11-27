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РИА Новости

Премьер Камбоджи призвал Трампа восстановить доверие между странами

16:33 27.11.2019
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© AP Photo / Heng Sinith, FileПремьер-министр Камбоджи Хун Сен
Премьер-министр Камбоджи Хун Сен
© AP Photo / Heng Sinith, File
Премьер-министр Камбоджи Хун Сен. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Камбоджи Хун Сен в ответном письме президенту США Дональду Трампу заявил, что страны должны восстановить доверие в отношениях, сообщает газета Khmer Times.
Как сообщается в газете, на прошлой неделе Хун Сен получил письмо от Трампа, в котором тот заявил, что США остаются привержены "мирному, стабильному и процветающему будущему" для народа Камбоджи, и отметил, что Вашингтон уважает волю камбоджийского народа и не хочет смены режима в стране.
Президент США Дональд Трамп во время выступления перед избирателями на митинге в штате Кентукки. 13 октября 2018
Вчера, 05:13
Трамп заявил, что импичмент лишь поможет ему выиграть выборы
По словам премьер-министра Камбоджи, в последнее время отношения между двумя странами переживали "взлеты и падения".
"Говоря о двусторонних отношениях между двумя странами, я разделяю ваше мнение о том, что они проходили через период взлетов и падений. Тем не менее, я считаю, что нам не стоит становиться заложниками темных сторон нашей истории", - цитирует газета слова Хун Сена.
Отмечается, что премьер Камбоджи принял приглашение Трампа посетить "особый саммит" АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии) - США, который пройдет в начале 2020 года в Соединенных Штатах.
В последние годы ухудшились отношения Камбоджи с США и странами Европейского союза. Хун Сен в своих выступлениях неоднократно обвинял США в поддержке оппозиции и "готовящейся цветной революции".
Президент США Дональд Трамп
26 ноября, 22:51
Трампа пригласили на слушания по импичменту
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Хун СенДональд ТрампКамбоджаСШАВ мире
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