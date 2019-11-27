Премьер Камбоджи призвал Трампа восстановить доверие между странами

Как сообщается в газете, на прошлой неделе Хун Сен получил письмо от Трампа, в котором тот заявил, что США остаются привержены "мирному, стабильному и процветающему будущему" для народа Камбоджи, и отметил, что Вашингтон уважает волю камбоджийского народа и не хочет смены режима в стране.

По словам премьер-министра Камбоджи, в последнее время отношения между двумя странами переживали "взлеты и падения".

"Говоря о двусторонних отношениях между двумя странами, я разделяю ваше мнение о том, что они проходили через период взлетов и падений. Тем не менее, я считаю, что нам не стоит становиться заложниками темных сторон нашей истории", - цитирует газета слова Хун Сена.

Отмечается, что премьер Камбоджи принял приглашение Трампа посетить "особый саммит" АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии) - США, который пройдет в начале 2020 года в Соединенных Штатах.