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РИА Новости

Круглый стол к Международному дню борьбы с коррупцией

16:17 27.11.2019 (обновлено: 16:19 27.11.2019)
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6 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийный круглый стол, приуроченный к Международному дню борьбы с коррупцией, отмечаемому 9 декабря.
Участники:
- член Комитета Государственной Думы Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции Анатолий ВЫБОРНЫЙ;
- начальник Управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генеральной прокуратуры Российской Федерации Александр РУСЕЦКИЙ;
- посол по особым поручениям по вопросам международного антикоррупционного сотрудничества МИД России Андрей АВЕТИСЯН;
- заместитель директора Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации Илья КУЧЕРОВ.

Участники мероприятия обсудят усилия российской государственной власти в борьбе с коррупцией на международном и национальном уровнях, совершенствование антикоррупционной законодательной базы, формирование негативного по отношению к коррупции общественного мнения.

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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