Круглый стол к Международному дню борьбы с коррупцией

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6 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийный круглый стол, приуроченный к Международному дню борьбы с коррупцией, отмечаемому 9 декабря.