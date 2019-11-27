Круглый стол к Международному дню борьбы с коррупцией

Участники:
- член Комитета Государственной Думы Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции Анатолий ВЫБОРНЫЙ;
- начальник Управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генеральной прокуратуры Российской Федерации Александр РУСЕЦКИЙ;
- посол по особым поручениям по вопросам международного антикоррупционного сотрудничества МИД России Андрей АВЕТИСЯН;
- заместитель директора Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации Илья КУЧЕРОВ.
Участники мероприятия обсудят усилия российской государственной власти в борьбе с коррупцией на международном и национальном уровнях, совершенствование антикоррупционной законодательной базы, формирование негативного по отношению к коррупции общественного мнения.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- член Комитета Государственной Думы Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции Анатолий ВЫБОРНЫЙ;
- начальник Управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генеральной прокуратуры Российской Федерации Александр РУСЕЦКИЙ;
- посол по особым поручениям по вопросам международного антикоррупционного сотрудничества МИД России Андрей АВЕТИСЯН;
- заместитель директора Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации Илья КУЧЕРОВ.
Участники мероприятия обсудят усилия российской государственной власти в борьбе с коррупцией на международном и национальном уровнях, совершенствование антикоррупционной законодательной базы, формирование негативного по отношению к коррупции общественного мнения.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/