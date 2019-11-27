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РИА Новости

В Ливане более 50 военных пострадали во время беспорядков

15:49 27.11.2019 (обновлено: 16:20 27.11.2019)
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© REUTERS / Andres Martinez CasaresУчастники акции протеста в Бейруте
Участники акции протеста в Бейруте
© REUTERS / Andres Martinez Casares
Участники акции протеста в Бейруте. Архивное фото
БЕЙРУТ, 27 ноя - РИА Новости. В ходе беспорядков в городах Триполи, Бикфая и Бейрут пострадал 51 военнослужащий ливанской армии, сообщается в заявлении пресс-службы армии.
"В Триполи нанесен материальный ущерб нескольким банковским отделениям и офису одной из партий. Была брошена граната, которая не разорвалась , "коктейли Молотова" и камни в направлении военных, что привело к ранению 33 военнослужащих",- пишет пресс-служба.
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В Бейруте на старой дороге Сайда, которая разделяет шиитский район Шиях и христианский Айн-эр-Руммане, где армия контролировала порядок, пострадало десять военных также в результате забрасывания камнями со стороны активистов.
В городе Бикфая, где армия предпринимала меры по деблокированию дороги, пострадали восемь военных в то время как жители населенного пункта перебрасывались камнями с автоколонной активистов прибывших в Бикфаю.
Согласно заявлению пресс-службы задержаны всего 16 участников беспорядков в разных городах страны.
В понедельник сторонники шиитской партии "Харакет Амаль" напали на палаточный городок мирных демонстрантов в городе Тир на юге Ливана. Подожгли палатки и избили часть демонстрантов. В тоже время в столице Ливана сторонники шиитских партий организовали массовые акции в нескольких частях города. Колонна из нескольких десятков мотоциклов с партийными флагами на протяжении длительного времени кружила вокруг демонстрантов на площади павших. В районе кола и Айн-эр-Руммане по данным СМИ произошли локальные столкновения между сторонниками шиитских партий и суннитской "Мостакбаль", однако в обоих случаях армии удалось быстро взять ситуацию под свой контроль.
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Мирные антиправительственные демонстрации проходят по всему Ливану с 17 октября. Митингующие требуют экономических реформ и судебного преследования всех чиновников замешанных в коррупционных схемах. 29 октября правительство Саада Харири подало в отставку, однако демонстрации после этого не прекратились.
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