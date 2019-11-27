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РИА Новости

ФРГ выступила против политики "максимального давления" США на Иран

15:44 27.11.2019
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© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
© РИА Новости / Антон Быстров
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Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
БЕРЛИН, 27 ноя - РИА Новости. Германия не разделяет политики "максимального давления" США в отношении Ирана, заявил на брифинге представитель МИД ФРГ Райнер Бройль.
"Мы не разделяем политики "максимального давления" США в отношении Ирана, продолжаем работать над сохранением СВПД и возвратом Ирана к исполнению обязательств", - заявил Бройль.
Он подтвердил, что "заседание совместной комиссии по иранской ядерной сделке на уровне политдиректоров пройдет 6 декабря в Вене".
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.
Иран 6 ноября в четвертый раз отказался от выполнения обязательств по ядерной сделке, из которой ранее вышли США и восстановили санкции против Тегерана, и начал использование центрифуг по обогащению урана на объекте в Фордо, в то время как ядерная сделка предполагает, что комплекс в Натанзе будет единственным для таких целей.
Иранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене
6 ноября, 04:53
Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе
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Выход США из ядерной сделки по ИрануСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)ГерманияИранСШАВ мире
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