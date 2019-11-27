ФРГ выступила против политики "максимального давления" США на Иран

БЕРЛИН, 27 ноя - РИА Новости. Германия не разделяет политики "максимального давления" США в отношении Ирана , заявил на брифинге представитель МИД ФРГ Райнер Бройль.

"Мы не разделяем политики "максимального давления" США в отношении Ирана, продолжаем работать над сохранением СВПД и возвратом Ирана к исполнению обязательств", - заявил Бройль.

Он подтвердил, что "заседание совместной комиссии по иранской ядерной сделке на уровне политдиректоров пройдет 6 декабря в Вене".

В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.