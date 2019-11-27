Путин посетил пункт взимания платы на трассе М-11

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноя - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин побывал в диспетчерском пункте взимания платы на въезде в Санкт-Петербург по новой скоростной трассе Москва – Санкт-Петербург и познакомился с дальнейшими планами по развитию сети автомобильных дорог в стране.

Из диспетчерского пункта взимания платы глава государства увидел последний участок магистрали М-11, движение по которому открывается в среду. Путину также показали коллекцию транспондеров - устройств для моментальной оплаты проезда транспорта. По словам специалистов, Россия - одна из немногих стран мира, где можно использовать один транспондер и проехать по всем дорогам. Таких устройств уже выпущено несколько миллионов, они позволяют бесконтактно оплачивать проезд, экономя время. При этом платежная система позволяет сберечь и деньги: проезд по М-11 будет стоить в будние дни порядка 1,3 тысячи рублей для легкового автомобиля, что на 500 рублей дешевле, чем передвигаться без транспондера.

Министр транспорта Евгений Дитрих уточнил, что 92% грузовых автомобилей пользуются транспордерами, поскольку "это комфортно, быстро, экономится топливо". "Поговорка "Время - деньги" здесь работает полностью", - заметил спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Министр транспорта представил главе государства несколько проектов других российских дорог. В первую очередь он назвал международный транспортный коридор Европа - Западный Китай и трассу Москва - Казань. Дитрих продемонстрировал на карте, в какие сроки по каким территориям будут проходить эти уже готовые дороги. Глава ведомства отметил, что планы не ограничиваются 2024 годом. Среди возможных проектов он упомянул направление в сторону Сочи. Министр добавил, что в перспективе также может быть продлен коридор Европа - Западный Китай до Челябинска. "А до Томска?" - поинтересовался Путин. "Возможно, после 2035 года", - ответил Дитрих.

© РИА Новости / Михаил Климентьев Президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия скоростной платной трассы М-11 Москва - Санкт-Петербург © РИА Новости / Михаил Климентьев Президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия скоростной платной трассы М-11 Москва - Санкт-Петербург

Говоря об источниках финансирования дорожного строительства, министр высоко оценил практику использования средств из дорожных фондов. По его словам, "дорожные фонды сегодня - это постоянный и очень стабильный источник финансирования таких проектов". Дитрих надеется, что дорожные фонды сохранятся и в дальнейшем. Еще одним важным источником финансирования министр назвал частно-государственное партнерство.