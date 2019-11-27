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РИА Новости

Президент Чили не примет участие в климатическом саммите COP25

15:11 27.11.2019
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© РИА Новости / Александр СоловскийПрезидент Чили Себастьян Пиньера
Президент Чили Себастьян Пиньера
© РИА Новости / Александр Соловский
Президент Чили Себастьян Пиньера. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент Чили Себастьян Пиньера не примет участие в Климатическом форуме COP25, который ранее перенесли из Сантьяго в Мадрид на фоне массовых протестов, передает агентство Efe со ссылкой на министра окружающей среды Чили Каролину Шмидт.
В конце октября Пиньера заявил об отмене саммита АТЭС и климатического форума COP25, которые должны были пройти в его стране в ноябре и декабре. Испания заявила о готовности принять климатический саммит в Мадриде, в ООН приняли это предложение.
"Пиньера не приедет на COP из-за срочной работы в Чили", - заявила Шмидт на подготовительной встрече со своей испанской коллегой Тересой Риберой в Мадриде.
Массовые протесты в Чили начались из-за роста цен на проезд на метро. Жители также выступают против невозможности получить достойное бесплатное образование и услуги здравоохранения, невысоких зарплат и роста тарифов. Поначалу мирные акции протеста к 18 октября переросли в столкновения с правоохранителями и погромы. Одиннадцатого ноября власти и оппозиция Чили смогли прийти к соглашению о проведении в стране референдума по новой конституции в апреле 2020 года. Действующая конституция Чили была утверждена во время правления диктатора Аугусто Пиночета и не обеспечивала должного доступа к образованию и здравоохранению.
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Себастьян ПиньераЧилиИспанияМадридВ мире
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