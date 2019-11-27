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РИА Новости

МИД предупредил россиян о сбоях в работе транспорта в Италии 27 ноября

14:55 27.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТабличка на здании Министерства иностранных дел РФ
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Министерство иностранных дел РФ предупредило россиян о сбоях в работе транспорта в большинстве регионов Италии 27 ноября из-за повышенного уровня метеорологической опасности.
"Италия - 27 ноября в большинстве регионов страны объявлен повышенный уровень метеорологической опасности в связи с обильными осадками, сопровождающимися сильным ветром; наводнения; сбои в работе транспортной инфраструктуры", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД в Twitter.
В ведомстве также отметили, что 28 ноября в Милане ожидается повышенный спрос на услуги такси из-за всеобщей забастовки работников общественного наземного транспорта и метрополитена.
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