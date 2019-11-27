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РИА Новости

МЧС: в горах Кабардино-Балкарии с начала года спасли более 130 человек

16:48 27.11.2019
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© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанкАльпинисты начинают восхождение на западную вершину Эльбруса
Альпинисты начинают восхождение на западную вершину Эльбруса
© РИА Новости / Антон Подгайко
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НАЛЬЧИК, 27 ноя — РИА Новости. Спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России с начала текущего года провели в горах Кабардино-Балкарии более 170 операций и спасли 136 человек, сообщает региональное ГУ МЧС.
"В ходе поисково-спасательных операций 155 пострадавшим оказана помощь, спасено 136 человеческих жизней. 14 человек погибло, пятеро пропало без вести", — говорится в сообщении.
Отмечается, что по горным туристическим маршрутам Кабардино-Балкарии с начала года прошли более 2,6 тысячи зарегистрированных групп, в составе которых было почти 18 тысяч туристов и альпинистов, из них более 5,6 тысячи – иностранцы.
По данным МЧС, в преддверии нового горнолыжного сезона в Приэльбрусье прошли комплексные учения спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.
"С началом горнолыжного сезона приток туристов в Приэльбрусье увеличивается. Для обеспечения безопасности отдыхающих спасатели отработали реагирование на чрезвычайные ситуации в горах в зимний период и показали слаженную работу. Всего в учениях были задействованы 40 человек и семь единиц техники", — уточняет ведомство.
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