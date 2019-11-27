МЧС: в горах Кабардино-Балкарии с начала года спасли более 130 человек

НАЛЬЧИК, 27 ноя — РИА Новости. Спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России с начала текущего года провели в горах Кабардино-Балкарии более 170 операций и спасли 136 человек, сообщает региональное ГУ МЧС.

"В ходе поисково-спасательных операций 155 пострадавшим оказана помощь, спасено 136 человеческих жизней. 14 человек погибло, пятеро пропало без вести", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по горным туристическим маршрутам Кабардино-Балкарии с начала года прошли более 2,6 тысячи зарегистрированных групп, в составе которых было почти 18 тысяч туристов и альпинистов, из них более 5,6 тысячи – иностранцы.

По данным МЧС, в преддверии нового горнолыжного сезона в Приэльбрусье прошли комплексные учения спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.