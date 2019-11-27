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РИА Новости

Контролировать бюджеты муниципалитетов Камчатки сможет краевая КСП

14:36 27.11.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 ноя — РИА Новости. Дефицит собственных контрольно-счетных органов в отдаленных районах Камчатки муниципалитеты смогут преодолеть за счет заключения соглашений о внешнем финансовом контроле с региональной Контрольно-счетной палатой (КСП) - соответствующие поправки в закон "О Контрольно-счетной палате Камчатского края" утвердили депутаты краевого парламента, сообщает пресс-служба Заксобрания.
"Это очень важная новация, потому что из 65 муниципальных образований Камчатского края 58 не имеют собственных контрольно-счетных органов по разным причинам: не в состоянии содержать собственный штат контролеров, нет специалистов с нужной квалификацией. Уверен, что уже в следующем году ряд соглашений между КСП и муниципальными образованиями будет заключен. Это значит, что в муниципальных бюджетах теперь будет больше порядка и будет обеспечен профессиональный контроль, чтобы средства расходовались рачительно и на пользу людям", – цитирует пресс-служба слова председателя Законодательного собрания Валерия Раенко.
Пресс-служба также напоминает, что именно по инициативе Раенко в этом году в федеральном законодательстве появилась возможность передачи полномочий внешнего контроля над муниципальными бюджетами на уровень субъекта РФ.
Вид на Петропавловск-Камчатский и вулкан Корякский
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