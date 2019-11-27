Контролировать бюджеты муниципалитетов Камчатки сможет краевая КСП

"Это очень важная новация, потому что из 65 муниципальных образований Камчатского края 58 не имеют собственных контрольно-счетных органов по разным причинам: не в состоянии содержать собственный штат контролеров, нет специалистов с нужной квалификацией. Уверен, что уже в следующем году ряд соглашений между КСП и муниципальными образованиями будет заключен. Это значит, что в муниципальных бюджетах теперь будет больше порядка и будет обеспечен профессиональный контроль, чтобы средства расходовались рачительно и на пользу людям", – цитирует пресс-служба слова председателя Законодательного собрания Валерия Раенко.