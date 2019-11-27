В МИД Китая осудили выход США из ДРСМД

ПЕКИН, 27 ноя – РИА Новости. Выход США из договора по ракетам средней и меньшей дальности нанесет серьезный урон международной системе контроля над вооружениями и стратегической стабильности, заявил заместитель министра иностранных дел Китая Ма Чжаосюй.

"США уже стали крупнейшим дестабилизирующим фактором в мире, активно и по всем направлениям развивают свой боевой потенциал, они выходят из целого ряда международных договоренностей, прибегают к односторонним действиям, преувеличивают соперничество между крупными странами и открыто называют Китай и Россию главными стратегическими конкурентами", - заявил дипломат журналистам после консультаций с замминистра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым.

Он подчеркнул, что "США всеми силами сдерживают и оказывают давление на Китай и Россию, эти действия подрывают международную систему контроля над вооружениями, а также наносят серьезный урон глобальной стратегической стабильности".