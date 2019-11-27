В МИД Китая осудили выход США из ДРСМД

"США уже стали крупнейшим дестабилизирующим фактором в мире, активно и по всем направлениям развивают свой боевой потенциал, они выходят из целого ряда международных договоренностей, прибегают к односторонним действиям, преувеличивают соперничество между крупными странами и открыто называют Китай и Россию главными стратегическими конкурентами", - заявил дипломат журналистам после консультаций с замминистра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым.
Он подчеркнул, что "США всеми силами сдерживают и оказывают давление на Китай и Россию, эти действия подрывают международную систему контроля над вооружениями, а также наносят серьезный урон глобальной стратегической стабильности".
Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из этого соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.
15 ноября, 13:58Нарышкин считает, что СНВ-3 повторит судьбу ДРСМД