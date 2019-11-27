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РИА Новости

В МИД Китая осудили выход США из ДРСМД

13:46 27.11.2019
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© Фото : DOD video stillИспытание крылатой ракеты на острове Сан-Николас в Калифорнии. 20 августа 2019
Испытание крылатой ракеты на острове Сан-Николас в Калифорнии. 20 августа 2019
© Фото : DOD video still
ПЕКИН, 27 ноя – РИА Новости. Выход США из договора по ракетам средней и меньшей дальности нанесет серьезный урон международной системе контроля над вооружениями и стратегической стабильности, заявил заместитель министра иностранных дел Китая Ма Чжаосюй.
"США уже стали крупнейшим дестабилизирующим фактором в мире, активно и по всем направлениям развивают свой боевой потенциал, они выходят из целого ряда международных договоренностей, прибегают к односторонним действиям, преувеличивают соперничество между крупными странами и открыто называют Китай и Россию главными стратегическими конкурентами", - заявил дипломат журналистам после консультаций с замминистра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым.
Он подчеркнул, что "США всеми силами сдерживают и оказывают давление на Китай и Россию, эти действия подрывают международную систему контроля над вооружениями, а также наносят серьезный урон глобальной стратегической стабильности".
Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из этого соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин во время совещания президента РФ с постоянными членами Совета безопасности РФ.
15 ноября, 13:58
Нарышкин считает, что СНВ-3 повторит судьбу ДРСМД
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Выход США из договора о РСМДДоговор о РСМДМИД РФМИД КНРСергей РябковКитайРоссияВ мире
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