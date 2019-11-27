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РИА Новости

Телеканал RT представит фильм к 25-летию WWF России

13:29 27.11.2019
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийСимволика RT
Символика RT
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Символика RT . Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости.Телеканал RT и Всемирный фонд дикой природы представят снятый к 25-летию организации документальный фильм "дикие и свободные", сообщил RT.
Лента посвящена сотрудникам Всемирного фонда дикой природы России, которые работают для сохранения редких и исчезающих видов животных.
Съемки проходили в Приморском крае, Южной Сибири и на Чукотке.
Телеведущий и зоолог Николай Дроздов рассказал, что уже почти четверть века сотрудники фонда прикладывают усилия для сохранения краснокнижных и редких животных.
"Фильм прекрасно снят, и люди там просто удивительные", — отметил он.
Руководитель телеканала RTД Екатерина Яковлева пояснила, что героями фильма являются люди, рискующие жизнью для спасения животных.
"Часто их работа, несмотря на ее важность, остается за кадром. Мы решили это исправить", — рассказала она.
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Автором и режиссером фильма выступила Наталия Карачкова, оператором стал Станислав Гурьянов.
Закрытый показ фильма состоится 10 декабря в кинотеатре "Иллюзион", сбор гостей в 19:30.
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телеканал RTЧукоткаВсемирный фонд дикой природыНиколай ДроздовРоссияПриморский крайОбщество
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