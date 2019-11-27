Телеканал RT представит фильм к 25-летию WWF России

Лента посвящена сотрудникам Всемирного фонда дикой природы России, которые работают для сохранения редких и исчезающих видов животных.

Съемки проходили в Приморском крае, Южной Сибири и на Чукотке.

Телеведущий и зоолог Николай Дроздов рассказал, что уже почти четверть века сотрудники фонда прикладывают усилия для сохранения краснокнижных и редких животных.

"Фильм прекрасно снят, и люди там просто удивительные", — отметил он.

Руководитель телеканала RTД Екатерина Яковлева пояснила, что героями фильма являются люди, рискующие жизнью для спасения животных.

"Часто их работа, несмотря на ее важность, остается за кадром. Мы решили это исправить", — рассказала она.

RTД рассказал истории Татьяны Миненко, которая руководит "Медвежьим патрулем" в селе на берегу Ледовитого океана, Игоря Карякина, возглавляющего эксперимент по внедрению птенцов соколов-балобанов в дикую природу, и Павла Фоменко, руководящего отделом по редким видам Амурского филиала WWF России.

Автором и режиссером фильма выступила Наталия Карачкова, оператором стал Станислав Гурьянов.