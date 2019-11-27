В Омской области десять детских больниц и поликлиник станут комфортнее

ОМСК, 27 ноя – РИА Новости. Десять детских больниц и поликлиник в Десять детских больниц и поликлиник в Омской области по итогам текущего года в рамках нацпроекта "Здравоохранение" обеспечат более комфортными условиями пребывания для маленьких пациентов и их родителей, сообщает в среду облправительство.

"В рамках национального проекта "Здравоохранение" в регионе проводятся преобразования внутренних пространств детских больниц. Одной из первых стала детская городская поликлиника №5. Совсем недавно в ней открылся собственный колл-центр", - говорится в сообщении.

В основном, по телефону в поликлинику омичи обращаются по вопросам получения талонов, уточняют расписание работы участков, консультируются по вопросам работы врачей. Осуществляется обратная связь с пациентами. Внедрение колл-центра также помогает сократить очереди в регистратуру, которая совсем скоро станет "открытой".

"Наличие колл-центра помогает высвободить время регистратора. Пациент и регистратор не будут разделены перегородками. Стеллажи для карточек перенесут в отдельное помещение. В холле работает администратор, который оперативно распределяет потоки пациентов и отвечает на вопросы. Такая система значительно сокращает очереди", - приводятся в сообщении слова замруководителя отдела охраны и здоровья матери и ребенка областного минздрава Олеси Богза.

На втором этаже поликлиники в рамках нацпроекта обустроена зона комфортного пребывания: для родителей и детей организованы мягкие диваны, пеленальные тумбы для младенцев, столики для настольных игр и рисования, комната матери и ребенка. Также в помещении работает инфомат, где пациенты могут найти информацию о работе поликлиники и медицинском обслуживании. В поликлинике оборудован кабинет доврачебного приема, который позволяет разделить потоки пациентов.

Власти отмечают, что в этом году на преобразование организационно-планировочных решений детских больниц в Омской области, а также приобретение нового современного медицинского оборудования в регион направлено более 196 миллионов рублей. В рамках национального проекта "Здравоохранение" в детские больницы уже приобретено 120 единиц техники, пять цифровых стационарных рентгеновских аппаратов.