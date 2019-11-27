Трое краснодарцев получили сроки в колонии за похищение девушки

"В январе 2018 года житель Краснодара… желая принудить к совместному проживанию знакомую… привлек к совершению преступления своих друзей. Вместе они схватили девушку, которая пешком передвигалась по улице Северной в Краснодаре, и насильно посадили на заднее сиденье автомобиля, чтобы отвезти в квартиру, где предполагалось удерживать ее против ее воли", - сообщает пресс-служба.

"Приговором Ленинского районного суда Краснодара подсудимые были признаны виновными, им было назначено наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет, семь лет и шесть лет и два месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда, рассмотрев уголовное дело по апелляционным жалобам осужденных… пришла к выводу, что судом первой инстанции были всесторонне и объективно исследованы все обстоятельства дела… Приговор был оставлен без изменений", - говорится в сообщении. Он вступил в законную силу.