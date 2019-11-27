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РИА Новости

В Саратовской области двое детей пострадали при пожаре

12:41 27.11.2019 (обновлено: 14:09 27.11.2019)
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© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ во время тушения пожара
Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 27 ноя - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Двое детей в среду попали в больницу после пожара в частном доме в Саратовской области, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы областного главка МЧС Наталия Куличенкова.
По ее словам, сообщение о пожаре в частном деревянном доме в селе Бессоновка Новоузенского района поступило в 10.58 (9.58 мск).
"По прибытию открытого горения не было, имелось сильное задымление. Пострадали два ребенка 2011 и 2012 годов рождения, они доставлены в больницу. Предварительно, дети дома были одни", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что в 12.15 (11.15 мск) пожар потушили, выгорела одна комната на площади 24 квадратных метра. Причина возгорания устанавливается.
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Как сообщил РИА Новости начальник пресс-службы областного минздрава Александр Колоколов, врачи оценивают состояние детей как среднетяжелое. "Дети доставлены в состоянии средней степени тяжести в Новоузенскую районную больницу. При необходимости они будут доставлены в больницы Саратова, пока такой необходимости нет. Им оказывается необходимая помощь в полном объеме", - сказал собеседник агентства.
Старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Надежда Волошина сообщила журналистам, что следствие по факту пожара проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. По ее словам, в настоящее время следователи осматривают место происшествия.
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МЧС РФСаратовская областьПроисшествия
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