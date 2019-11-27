В Саратовской области двое детей пострадали при пожаре

САРАТОВ, 27 ноя - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Двое детей в среду попали в больницу после пожара в частном доме в Двое детей в среду попали в больницу после пожара в частном доме в Саратовской области , сообщила РИА Новости начальник пресс-службы областного главка МЧС Наталия Куличенкова.

По ее словам, сообщение о пожаре в частном деревянном доме в селе Бессоновка Новоузенского района поступило в 10.58 (9.58 мск).

"По прибытию открытого горения не было, имелось сильное задымление. Пострадали два ребенка 2011 и 2012 годов рождения, они доставлены в больницу. Предварительно, дети дома были одни", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что в 12.15 (11.15 мск) пожар потушили, выгорела одна комната на площади 24 квадратных метра. Причина возгорания устанавливается.

Как сообщил РИА Новости начальник пресс-службы областного минздрава Александр Колоколов, врачи оценивают состояние детей как среднетяжелое. "Дети доставлены в состоянии средней степени тяжести в Новоузенскую районную больницу. При необходимости они будут доставлены в больницы Саратова, пока такой необходимости нет. Им оказывается необходимая помощь в полном объеме", - сказал собеседник агентства.