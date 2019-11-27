Глава ЕК сформулировала свой подход к решению проблем миграции

БРЮССЕЛЬ, 27 ноя – РИА Новости. Новая Новая Еврокомиссия будет стремиться к сбалансированному подходу к решению проблем миграции, предоставляя убежище тем, кто нуждается в международной защите, и обеспечивая интеграцию мигрантов, но выдворяя тех, у кого нет на это права, заявила в среду избранная глава ЕК Урсула фон дер Ляйен

ЕП должен в среду проголосовать по вопросу утверждения на пятилетний срок нового состава Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен. В случае положительного решения к исполнению обязанностей в полноценном режиме коллегия приступит с 1 декабря, но без британского представителя.

"Граждане ожидают, что будет найдено общее решение вызовам миграции. Этот вопрос разделил нас, но мы должны идти вперед, нам нужны решения, которые будут работать для всех", - заявила она, выступая в ЕП перед голосованием по утверждению нового состава ЕК.

Но, добавила она, "одно точно - Европа всегда будет предоставлять убежище тем, кто нуждается в международной защите".

"При этом в наших интересах, чтобы те, кто остается, были интегрированы в наше общество. Мы также должны убедиться, что те, кто не имеет права оставаться, возвращались домой", - заявила дер Ляйен, призвав бороться с трафиком нелегалов и реформировать европейскую систему предоставления убежища.