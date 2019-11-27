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РИА Новости

Глава ЕК сформулировала свой подход к решению проблем миграции

12:37 27.11.2019
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© AP Photo / Markus SchreiberУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен
© AP Photo / Markus Schreiber
Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 27 ноя – РИА Новости. Новая Еврокомиссия будет стремиться к сбалансированному подходу к решению проблем миграции, предоставляя убежище тем, кто нуждается в международной защите, и обеспечивая интеграцию мигрантов, но выдворяя тех, у кого нет на это права, заявила в среду избранная глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
ЕП должен в среду проголосовать по вопросу утверждения на пятилетний срок нового состава Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен. В случае положительного решения к исполнению обязанностей в полноценном режиме коллегия приступит с 1 декабря, но без британского представителя.
"Граждане ожидают, что будет найдено общее решение вызовам миграции. Этот вопрос разделил нас, но мы должны идти вперед, нам нужны решения, которые будут работать для всех", - заявила она, выступая в ЕП перед голосованием по утверждению нового состава ЕК.
Но, добавила она, "одно точно - Европа всегда будет предоставлять убежище тем, кто нуждается в международной защите".
"При этом в наших интересах, чтобы те, кто остается, были интегрированы в наше общество. Мы также должны убедиться, что те, кто не имеет права оставаться, возвращались домой", - заявила дер Ляйен, призвав бороться с трафиком нелегалов и реформировать европейскую систему предоставления убежища.
Мигранты, пересекшие Гибралтарский пролив на лодках динги и подобранные испанской морской спасательной службой, в испанском порту Альхесирас (Algeciras). Архивное фото
2 сентября 2018, 17:27
Вопрос миграции разделил Европу, заявил премьер Чехии
Основной объем компетенций в сфере миграции будет закреплен за еврокомиссаром, курирующим внутренние дела и правоохранительные вопросы. В новом составе ЕК эта должность предложена кандидату от Швеции Илве Йохансон. Курировать в целом миграционную политику будет зампред ЕК от Греции Маргаритис Схинас.
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МигрантыУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвропаВ мире
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