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РИА Новости

Для больниц Волгоградской области закупили более 600 единиц медтехники

12:35 27.11.2019
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© Depositphotos / chanawitСердечный пульс на экране медицинского оборудования во время операции
Сердечный пульс на экране медицинского оборудования во время операции
© Depositphotos / chanawit
ВОЛГОГРАД, 27 ноя – РИА Новости. Более 600 единиц техники закуплено для медицинских учреждений Волгоградской области в 2019 году, большая часть оборудования уже поступила в больницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона.
"В районные медучреждения региона продолжает поступать новое медицинское оборудование, в 2019 году закуплено 601 единица техники, большая часть оборудования уже поставлена в центральные районные больницы районов Волгоградской области", - сообщили РИА Новости в ведомстве. По словам собеседника агентства, новое оборудование поступает не только в районные больницы, но и сельские фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории.
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Так, например, по данным администрации, в Камышинскую районную больницу поступило 10 единиц оборудования, в том числе магнитно-резонансные топографы, цифровые рентген-аппараты, ЛОР-комбайны, УЗИ-оборудование. Новая медтехника поступила и в детскую больницу Камышина, кроме того учреждение внедряет "Бережливое производство", здесь отремонтирован холл, оборудована зона комфортного пребывания и комната матери и ребенка.
По информации ведомства, за последние пять лет в регионе отремонтировано более 400 медучреждений. В рамках нацпроекта "Здравоохранение" Волгоградская область планирует реализовать 43 проекта на сумму 13 миллиардов рублей. О том, что предстоит сделать в рамках нацпроекта, губернатор региона Андрей Бочаров докладывал президенту Владимиру Путину в марте. Сообщалось, что на встрече Бочаров заявил, что создание в Волгоградской области современной системы оказания медицинской помощи – одно из главных направлений деятельности региональной власти.
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Андрей БочаровВладимир ПутинВолгоградская областьОбщество
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