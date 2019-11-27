Для больниц Волгоградской области закупили более 600 единиц медтехники

"В районные медучреждения региона продолжает поступать новое медицинское оборудование, в 2019 году закуплено 601 единица техники, большая часть оборудования уже поставлена в центральные районные больницы районов Волгоградской области", - сообщили РИА Новости в ведомстве. По словам собеседника агентства, новое оборудование поступает не только в районные больницы, но и сельские фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории.