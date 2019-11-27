Партия пенсионеров: старшему поколению важна передача идей патриотизма

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. В Волгограде 21 ноября прошла научно-практическая конференция "История страны как фактор гармонизации совместной деятельности поколений в интересах будущего страны", организованная Российской партией пенсионеров.

"Патриотизм, пожалуй, единственная общественно-политическая ценность, которую разделяет большинство наших соотечественников. Однако следует признать, что в массовом сознании происходит заметная деформация ключевых составляющих понятия "патриотизм", – приводят слова председателя центрального совета Партии пенсионеров Владимира Буракова организаторы в пресс-релизе.

Участники конференции, заместитель председателя Владимир Ворожцов и доктор философских наук, профессор РАНХиГС Ирина Орлова, отметили, что кардинальные изменения в жизни общества, которые произошли в конце прошлого столетия, привели к тому, что люди начали смотреть на окружающую действительность только с позиций личной выгоды.

Современный патриотизм перемещается из сферы политической борьбы в область межличностных взаимоотношений и практической деятельности людей. Вопросы независимости и сохранности державы отступают на второй план", – говорится в пресс-релизе.

Участники конференции подчеркнули, что не стоит обвинять людей в отсутствии патриотизма. Вместо этого нужно сделать все необходимое, чтобы они стали патриотами.

По мнению членов Партии пенсионеров, главным носителем и хранителем высоких идейно-нравственных принципов может быть только старшее поколение, которое сберегло коллективистские ценности, унаследованные от советской эпохи, а потому ясно осознает необходимость общественного единства во имя успешного развития страны.