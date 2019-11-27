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РИА Новости

Партия пенсионеров: старшему поколению важна передача идей патриотизма

12:10 27.11.2019
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© РИА Новости / Владимир ВяткинУчастники общественно-патриотической акции, посвященной Дню памяти и скорби
Участники общественно-патриотической акции, посвященной Дню памяти и скорби
© РИА Новости / Владимир Вяткин
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. В Волгограде 21 ноября прошла научно-практическая конференция "История страны как фактор гармонизации совместной деятельности поколений в интересах будущего страны", организованная Российской партией пенсионеров.
"Патриотизм, пожалуй, единственная общественно-политическая ценность, которую разделяет большинство наших соотечественников. Однако следует признать, что в массовом сознании происходит заметная деформация ключевых составляющих понятия "патриотизм", – приводят слова председателя центрального совета Партии пенсионеров Владимира Буракова организаторы в пресс-релизе.
Участники конференции, заместитель председателя Владимир Ворожцов и доктор философских наук, профессор РАНХиГС Ирина Орлова, отметили, что кардинальные изменения в жизни общества, которые произошли в конце прошлого столетия, привели к тому, что люди начали смотреть на окружающую действительность только с позиций личной выгоды.

Современный патриотизм перемещается из сферы политической борьбы в область межличностных взаимоотношений и практической деятельности людей. Вопросы независимости и сохранности державы отступают на второй план", – говорится в пресс-релизе.

Участники конференции подчеркнули, что не стоит обвинять людей в отсутствии патриотизма. Вместо этого нужно сделать все необходимое, чтобы они стали патриотами.
По мнению членов Партии пенсионеров, главным носителем и хранителем высоких идейно-нравственных принципов может быть только старшее поколение, которое сберегло коллективистские ценности, унаследованные от советской эпохи, а потому ясно осознает необходимость общественного единства во имя успешного развития страны.
"Старшему поколению должна быть отведена особая роль на нынешнем этапе российской истории. Оно должно получить возможность для выполнения своего общественного долга, связанного с формированием образа будущего. Это не благие пожелания, а важнейшее условие сохранения нашей культуры и государственности", – говорится в пресс-релизе.
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Волгоград
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