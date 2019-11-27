В Ингушетии открылась выставка исламских реликвий

МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. В Белой мечети города Сунжа (Ингушетия) проходит выставка священных реликвий пророка Мухаммеда, сообщили РИА Новости в оргкомитете выставки.
"Накануне 25 лети Сунженского исламского института и в честь священного месяца Раби уль-Авваль дарит уникальную возможность жителям Ингушетии увидеть воочию священные реликвии", - сказали в оргкомитете.
В числе экспонатов – волос и чаша пророка Мухаммеда, кувшин его дочери Фатимы, кольчуги сподвижников и другое снаряжение, а также старинные ключи от Каабы
"Выставка будет длиться с утра до позднего вечера до 28 ноября, но если и после отведенного времени поток желающих посмотреть на реликвии не прекратиться, то ее продлят до последнего прихожанина", - заключили в оргкомитете.
Выставка проходит при содействии "Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования" и Дагестанского гуманитарного института.