В Ингушетии открылась выставка исламских реликвий

В числе экспонатов – волос и чаша пророка Мухаммеда, кувшин его дочери Фатимы, кольчуги сподвижников и другое снаряжение, а также старинные ключи от Каабы

"Выставка будет длиться с утра до позднего вечера до 28 ноября, но если и после отведенного времени поток желающих посмотреть на реликвии не прекратиться, то ее продлят до последнего прихожанина", - заключили в оргкомитете.