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Религия и мировоззрение.
2019-11-27T12:11+0300
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РИА Новости

В Ингушетии открылась выставка исламских реликвий

11:47 27.11.2019 (обновлено: 12:11 27.11.2019)
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© Фото : фото редоставлено пресс-службой ДУМ ДагестанаВолос пророка Мухаммеда, хранящийся в Махачкале
Волос пророка Мухаммеда, хранящийся в Махачкале
© Фото : фото редоставлено пресс-службой ДУМ Дагестана
МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. В Белой мечети города Сунжа (Ингушетия) проходит выставка священных реликвий пророка Мухаммеда, сообщили РИА Новости в оргкомитете выставки.
"Накануне 25 лети Сунженского исламского института и в честь священного месяца Раби уль-Авваль дарит уникальную возможность жителям Ингушетии увидеть воочию священные реликвии", - сказали в оргкомитете.
В числе экспонатов – волос и чаша пророка Мухаммеда, кувшин его дочери Фатимы, кольчуги сподвижников и другое снаряжение, а также старинные ключи от Каабы
"Выставка будет длиться с утра до позднего вечера до 28 ноября, но если и после отведенного времени поток желающих посмотреть на реликвии не прекратиться, то ее продлят до последнего прихожанина", - заключили в оргкомитете.
Выставка проходит при содействии "Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования" и Дагестанского гуманитарного института.
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Религия и мировоззрение.КультурарелигияНовости - Религия и мировоззрениеИнгушетия
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