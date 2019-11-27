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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
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РИА Новости

В Москве и Петербурге покажут китайскую танцевальную драму "Конфуций"

12:21 27.11.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновАвтомобили на Крымском валу в Москве
Автомобили на Крымском валу в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 27 ноя - Проект "Россия-Китай: главное". Одну из лучших исторических постановок Китая - национальную танцевальную драму "Конфуций" - покажут с 1 по 11 декабря в Москве и Петербурге.
На гастроли едут около 200 артистов Китайского национального театра оперы и танцевальной драмы. Большинство из них – поколение 90-х.
"Как одна из наиболее профессиональных театральных трупп Китая, мы готовы содействовать международных культурным обменам путем производства художественных шедевров, способствовать передаче и распространению традиционной китайской культуры, познакомить иностранную аудиторию с большим количеством классических китайских рассказов в целях сближения народов разных стран", - отметил глава этого театра Тао Чэн.
Город Харбин
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