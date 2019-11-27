В Москве и Петербурге покажут китайскую танцевальную драму "Конфуций"

На гастроли едут около 200 артистов Китайского национального театра оперы и танцевальной драмы. Большинство из них – поколение 90-х.

"Как одна из наиболее профессиональных театральных трупп Китая, мы готовы содействовать международных культурным обменам путем производства художественных шедевров, способствовать передаче и распространению традиционной китайской культуры, познакомить иностранную аудиторию с большим количеством классических китайских рассказов в целях сближения народов разных стран", - отметил глава этого театра Тао Чэн.