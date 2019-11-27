В Дагестане ищут троих пропавших школьников

"В селе Новый Хушет пропали трое мальчиков, они одноклассники, учатся в шестом классе, их ищут со вчерашнего дня с момента поступления сообщения в районе 17.00", - сказал собеседник агентства.

По сообщению полицейского главка в аккаунте в Instagram, пропали Рабаданов Марат Гасанович 2008 года рождения, Ирбаинов Ислам Исаевич 2008 года рождения и Гаджимурадов Али Гаджимурадович 2007 года рождения. Отмечается, что они ушли из дома и пропали.