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РИА Новости

В Иванове открыли памятник изобретателю ранцевого парашюта

10:40 27.11.2019
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкГорода России. Иваново
Города России. Иваново
© РИА Новости / Варвара Гертье
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ИВАНОВО, 27 ноя – РИА Новости. Памятник русскому изобретателю, создателю авиационного ранцевого парашюта Глебу Котельникову открыли в Иванове, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
Монумент появился у парашютного завода "Полет", который является единственным в России предприятием полного цикла по производству парашютных систем.
"Где, как не у нас в Иванове открыть памятник Глебу Котельникову – талантливому самоучке, который придумал первый ранцевый парашют. И мы сегодня присутствуем на предприятии, который производит около 90% всех парашютов для наших Вооруженных сил, работает уверенно и наращивает производство", - сказал губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский на церемонии открытия памятника.
Цветы к монументу возложили работники и ветераны завода "Полет", воины-десантники 98-й воздушно-десантной дивизии, школьники. В торжественном мероприятии также приняла участие депутат Госдумы, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова.
Иваново, Россия
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Ивановская областьВалентина ТерешковаИваново
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