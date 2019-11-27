В Иванове открыли памятник изобретателю ранцевого парашюта

"Где, как не у нас в Иванове открыть памятник Глебу Котельникову – талантливому самоучке, который придумал первый ранцевый парашют. И мы сегодня присутствуем на предприятии, который производит около 90% всех парашютов для наших Вооруженных сил, работает уверенно и наращивает производство", - сказал губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский на церемонии открытия памятника.