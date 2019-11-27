В Иванове открыли памятник изобретателю ранцевого парашюта

ИВАНОВО, 27 ноя – РИА Новости. Памятник русскому изобретателю, создателю авиационного ранцевого парашюта Глебу Котельникову открыли в Иванове, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
Монумент появился у парашютного завода "Полет", который является единственным в России предприятием полного цикла по производству парашютных систем.
"Где, как не у нас в Иванове открыть памятник Глебу Котельникову – талантливому самоучке, который придумал первый ранцевый парашют. И мы сегодня присутствуем на предприятии, который производит около 90% всех парашютов для наших Вооруженных сил, работает уверенно и наращивает производство", - сказал губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский на церемонии открытия памятника.
Цветы к монументу возложили работники и ветераны завода "Полет", воины-десантники 98-й воздушно-десантной дивизии, школьники. В торжественном мероприятии также приняла участие депутат Госдумы, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова.