Суд в США заблокировал требование оформлять медстраховку для визы

Судья заблокировал распоряжение администрации до тех пор, пока дело не будет решено в суде по существу.
Решение администрации оспаривала группа граждан США при поддержке неправительственных организаций. Истцы предполагают, что реализация решения резко снизит легальную иммиграцию в США.
Администрация Трампа принимает разносторонние меры по ограничению иммиграции.
Жители США тратят на здравоохранение до 3,5 триллиона долларов, или 18% крупнейшего в мире ВВП. Услуги здравоохранения в США считаются одними из наиболее дорогостоящих в мире.