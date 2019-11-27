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РИА Новости

Суд в США заблокировал требование оформлять медстраховку для визы

07:43 27.11.2019 (обновлено: 07:47 27.11.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкДоллары и американская виза
Доллары и американская виза
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Доллары и американская виза. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 ноя - РИА Новости. Суд в США временно заблокировал решение администрации президента Дональда Трампа, которая ввела требование к иностранцам иметь медстраховку для оформления американской иммиграционной визы, говорится в решении федерального судьи Майкла Саймона из штата Орегон.
Судья заблокировал распоряжение администрации до тех пор, пока дело не будет решено в суде по существу.
Решение администрации оспаривала группа граждан США при поддержке неправительственных организаций. Истцы предполагают, что реализация решения резко снизит легальную иммиграцию в США.
Администрация Трампа принимает разносторонние меры по ограничению иммиграции.
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