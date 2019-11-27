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РИА Новости

На "Земле леопарда" сняли взлет одной из крупнейших хищных птиц в мире

00:30 27.11.2019
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© Фото : Национальный парк "Земля леопарда"Снимок черного грифа сделан фотоловушкой в национальном парке "Земля леопарда"
Снимок черного грифа сделан фотоловушкой в национальном парке Земля леопарда
© Фото : Национальный парк "Земля леопарда"
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Фотоловушка "Земли леопарда" зафиксировала взлет черного грифа — одной из крупнейших в мире хищных птиц, сообщает пресс-служба национального парка.
Сотрудники заказника уточнили, что это очень редкий кадр, а этот вид птиц занесен в Красную книгу России.
"Ежегодно на юго-запад Приморья в национальный парк "Земля леопарда" на зимовку прилетают около 200-250 грифов, гнездящихся в странах Азии, — рассказали в пресс-службе. — Особенность этих птиц в том, что они никогда не охотятся на живых зверей, а довольствуются лишь падалью либо остатками чужой трапезы, выступая своеобразными природными "санитарами".
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