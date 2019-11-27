На "Земле леопарда" сняли взлет одной из крупнейших хищных птиц в мире

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Фотоловушка "Земли леопарда" зафиксировала взлет черного грифа — одной из крупнейших в мире хищных птиц, сообщает пресс-служба национального парка.
Сотрудники заказника уточнили, что это очень редкий кадр, а этот вид птиц занесен в Красную книгу России.
"Ежегодно на юго-запад Приморья в национальный парк "Земля леопарда" на зимовку прилетают около 200-250 грифов, гнездящихся в странах Азии, — рассказали в пресс-службе. — Особенность этих птиц в том, что они никогда не охотятся на живых зверей, а довольствуются лишь падалью либо остатками чужой трапезы, выступая своеобразными природными "санитарами".