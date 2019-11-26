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РИА Новости

Джонни Депп урегулировал денежные споры с юристами

18:02 26.11.2019
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© AP Photo / Invision/Jordan Strauss Актер Джонни Депп на премьере фильма "Алиса в Зазеркалье" в Лос-Анджелесе, США
Актер Джонни Депп на премьере фильма Алиса в Зазеркалье в Лос-Анджелесе, США
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Джонни Депп уладил разногласия со своими бывшими юристами, которые обвиняли его в не оплате счетов сообщает Variety.
В 2017 году актер нанял юристов для решения проблемы с его представителем Джейкомом Блумом, которого Депп обвинял в присвоении 30 миллионов. Они выиграли важное судебное дело по этому вопросу, а в декабре звезда отказалась от их услуг.
Юристы заявили, что Депп не оплатил все их счета и задолжал фирме 350 тысяч долларов. На прошлой неделе нынешние представители актера урегулировали этот вопрос.
Но на этом конфликты Джонни не закончились. На февраль запланировано заседание суда, на котором будет разбираться его иск в отношении бывшей жены Амбер Херд, которую Депп обвиняет в клевете.
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