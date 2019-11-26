Джонни Депп урегулировал денежные споры с юристами

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Джонни Депп уладил разногласия со своими бывшими юристами, которые обвиняли его в не оплате счетов . Джонни Депп уладил разногласия со своими бывшими юристами, которые обвиняли его в не оплате счетов сообщает Variety.

В 2017 году актер нанял юристов для решения проблемы с его представителем Джейкомом Блумом, которого Депп обвинял в присвоении 30 миллионов. Они выиграли важное судебное дело по этому вопросу, а в декабре звезда отказалась от их услуг.

Юристы заявили, что Депп не оплатил все их счета и задолжал фирме 350 тысяч долларов. На прошлой неделе нынешние представители актера урегулировали этот вопрос.