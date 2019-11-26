В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за надвигающихся ливней

"Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Крыму на 26-27 ноября... После продолжительной сухой погоды в Крыму в связи с выходом Средиземноморского циклона вечером 26 ноября, в течение суток 27 ноября ожидаются местами сильные дожди", - говорится в сообщении.

Специалисты крымского гидрометцентра в начале ноября сообщили, что в Крыму установилась засуха, приведшая к пересыханию главных рек, питающих водохранилища естественного стока полуострова. Озимые в Крыму из-за отсутствия дождей пока дали всходы лишь на 15% площадей, сообщили власти республики. Накопленный запас воды в водохранилищах полуострова на середину ноября составлял 145 миллионов кубометров, власти отметили, что питьевой воды хватит до весны.