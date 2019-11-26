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РИА Новости

В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за надвигающихся ливней

11:41 26.11.2019 (обновлено: 12:00 26.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудница службы оперативного обеспечения диспетчерской связи Центра Управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России
Сотрудница службы оперативного обеспечения диспетчерской связи Центра Управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудница службы оперативного обеспечения диспетчерской связи Центра Управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Крыму в связи с надвигающими сильными дождями, сообщает пресс-служба крымского управления МЧС РФ.
"Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Крыму на 26-27 ноября... После продолжительной сухой погоды в Крыму в связи с выходом Средиземноморского циклона вечером 26 ноября, в течение суток 27 ноября ожидаются местами сильные дожди", - говорится в сообщении.
Спасатели призывают соблюдать правила безопасности при непогоде.
Специалисты крымского гидрометцентра в начале ноября сообщили, что в Крыму установилась засуха, приведшая к пересыханию главных рек, питающих водохранилища естественного стока полуострова. Озимые в Крыму из-за отсутствия дождей пока дали всходы лишь на 15% площадей, сообщили власти республики. Накопленный запас воды в водохранилищах полуострова на середину ноября составлял 145 миллионов кубометров, власти отметили, что питьевой воды хватит до весны.
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