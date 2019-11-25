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РИА Новости

Сотрудники МЧС спасли рыбаков, оказавшихся в ледяной ловушке

21:00 25.11.2019
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Льдина, на которой находились 64 человека, оторвалась от берега реки Большой Черемшан в Ульяновской области. В спасательной операции участвовали 35 человек и 13 единиц техники. Сотрудники МЧС доставили всех рыбаков на берег.
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МЧС РФУльяновская область
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