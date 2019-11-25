2019-11-25T21:00+0300
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РИА Новости
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Сотрудники МЧС спасли рыбаков, оказавшихся в ледяной ловушке
Льдина, на которой находились 64 человека, оторвалась от берега реки Большой Черемшан в Ульяновской области. В спасательной операции участвовали 35 человек и 13 единиц техники. Сотрудники МЧС доставили всех рыбаков на берег.