Сотрудники МЧС спасли рыбаков, оказавшихся в ледяной ловушке

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Льдина, на которой находились 64 человека, оторвалась от берега реки Большой Черемшан в Ульяновской области. В спасательной операции участвовали 35 человек и 13 единиц техники. Сотрудники МЧС доставили всех рыбаков на берег.