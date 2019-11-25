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РИА Новости

Первое отделение детской гематологии откроют в Московской области

19:00 25.11.2019
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© Алексей КуденкоРабочий у томографа, установленного в Центре детской гематологии
Рабочий у томографа, установленного в Центре детской гематологии
© Алексей Куденко
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В Одинцовской областной больнице (Подмосковье) появится отделение детской гематологии, рассчитанное на 30 коек. Маленьких пациентов с отклонениями в крови будут направлять именно туда, сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу администрации городского округа.
По словам главврача Одинцовской областной больницы Игоря Колтунова, необходимое оборудование планируется установить до 15 декабря. Отделение детской гематологии будет расположено на бульваре Любы Новоселовой, в педиатрическом корпусе. Главврач заверил, что в больнице работают высококвалифицированные кадры, которые окажут всю необходимую помощь по этому профилю.
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"Перечень необходимого оборудования был подготовлен в начале лета этого года. Он прошел ряд комиссий и экспертиз. Параллельно под создание этих новых структур нам надо было высвободить площади", – уточнил Колтунов.
В свою очередь председатель одинцовского отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов Ксения Махнач призналась, что появление новых направлений и профильных специалистов в медицине ожидалось давно.
"Нам еще необходим клинический психолог. Очень необходим! Любому ребенку, которому нужно заключение ПМПК (психолого-медико-педагогической комиссии. – Прим.ред.) или который получает инвалидность первично или вторично, необходимо проходить именно клинического психолога. Он есть только в Москве", – отметила Махнач.
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Новости ПодмосковьяМосковская областьОдинцовский район
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