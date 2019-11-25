Первое отделение детской гематологии откроют в Московской области

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В Одинцовской областной больнице (Подмосковье) появится отделение детской гематологии, рассчитанное на 30 коек. Маленьких пациентов с отклонениями в крови будут направлять именно туда, сообщил телеканал В Одинцовской областной больнице (Подмосковье) появится отделение детской гематологии, рассчитанное на 30 коек. Маленьких пациентов с отклонениями в крови будут направлять именно туда, сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу администрации городского округа.

По словам главврача Одинцовской областной больницы Игоря Колтунова, необходимое оборудование планируется установить до 15 декабря. Отделение детской гематологии будет расположено на бульваре Любы Новоселовой, в педиатрическом корпусе. Главврач заверил, что в больнице работают высококвалифицированные кадры, которые окажут всю необходимую помощь по этому профилю.

"Перечень необходимого оборудования был подготовлен в начале лета этого года. Он прошел ряд комиссий и экспертиз. Параллельно под создание этих новых структур нам надо было высвободить площади", – уточнил Колтунов.

В свою очередь председатель одинцовского отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов Ксения Махнач призналась, что появление новых направлений и профильных специалистов в медицине ожидалось давно.