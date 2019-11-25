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РИА Новости

Использование непроверенных данных ведет к конфликтам, заявил Медведев

18:56 25.11.2019
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© РИА Новости / Григорий СысоевПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании XIX съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия"
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании XIX съезда Всероссийской политической партии Единая Россия
© РИА Новости / Григорий Сысоев
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Основные проблемы в мире связаны с непроверенными данными или их неверной трактовкой, заявил в понедельник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
На встрече с участниками XXVII заседания Совета руководителей государственных информационных агентств СНГ он заявил, что такие данные или их неправильная трактовка в конечном счете создают колоссальные проблемы и ведут к конфликтам. Поэтому, по словам премьера, так важно сохранить единое информационное пространство.
Обращаясь к участникам встречи, российский премьер напомнил, что страны СНГ за неполных 30 лет независимости пережили немало трудностей, преодолели много споров и разногласий.
"Но исторические, культурные и человеческие связи все равно сохраняются, люди продолжают общаться, дружить, встречаться", - сказал он.
"Я так понимаю, что те отношения, которые существуют между вами, позволяют решать многие организационные вопросы и, самое главное, получать информацию в оперативном режиме и давать честную непредвзятую информацию о том, что происходит в наших странах", - добавил Медведев.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании XIX съезда Всероссийской политической партии Единая Россия
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Дмитрий МедведевСНГРоссияМедиа - ОбществоВ мире
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