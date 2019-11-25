Использование непроверенных данных ведет к конфликтам, заявил Медведев

МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Основные проблемы в мире связаны с непроверенными данными или их неверной трактовкой, заявил в понедельник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
На встрече с участниками XXVII заседания Совета руководителей государственных информационных агентств СНГ он заявил, что такие данные или их неправильная трактовка в конечном счете создают колоссальные проблемы и ведут к конфликтам. Поэтому, по словам премьера, так важно сохранить единое информационное пространство.
Обращаясь к участникам встречи, российский премьер напомнил, что страны СНГ за неполных 30 лет независимости пережили немало трудностей, преодолели много споров и разногласий.
"Но исторические, культурные и человеческие связи все равно сохраняются, люди продолжают общаться, дружить, встречаться", - сказал он.
"Я так понимаю, что те отношения, которые существуют между вами, позволяют решать многие организационные вопросы и, самое главное, получать информацию в оперативном режиме и давать честную непредвзятую информацию о том, что происходит в наших странах", - добавил Медведев.